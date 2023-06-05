Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ferry Irawan Divonis 1 Tahun Penjara, Ibunda Kecewa

Selvianus , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |21:50 WIB
Ferry Irawan Divonis 1 Tahun Penjara, Ibunda Kecewa
Venna Melinda dan Ferry Irawan (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ferry Irawan divonis 1 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Kota Kediri, Jawa Timur atas kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Vonis tersebut diketahui telah dibacakan oleh Majelis Hakim pada sidang yang berlangsung 25 Mei 2023 lalu.

Usai mendengar vonis dari Hakim yang lebih ringan 6 bulan dari tuntutan Jaksa, Hariati selaku ibunda Ferry Irawan mengaku kecewa. Pasalnya, ia dan keluarga bersikukuh, jika Ferry Irawan tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya.

"Kalau Mami sebenarnya agak kecewa dengan putusan kemarin tapi memang itu sudah keputusan hakim," ujar Hariati kepada awak media. 

Meski telah divonis satu tahun penjara, Hariati sedikit bersyukur sebab hukuman dijalani putranya, Ferry Irawan lebih ringan dari tuntutan JPU. Kendati demikian, Hariati tetap bersikukuh untuk membantah tindakan KDRT tersebut.

Venna Melinda dan Ferry Irawan

"Tapi Alhamdulillah dari 1 tahun 6 bulan jadi 1 tahun. Sebenarnya memang tidak ada KDRT, hakim aja memutuskan bahwa Ferry itu tidak ada KDRT," paparnya.

Sebagai ibu, Hariati pun sempat melayangkan protesnya pada proses persidangan di PN Kota Kediri. Menurutnya, terdapat adanya kejanggalan soal jawaban dari Venna Melinda terkait pertanyaan dilayangkan terdakwa, Ferry Irawan. 

"Harusnya udah langsung bebas, tidak ada satu tahun. Karena waktu sidang pertama aja Ferry tanya ke Venna langsung. Kamu pernah dipukul nggak? Tidak, hidung pernah patah? Tidak. Jadi semua dibilang tidak dan kadang kadang jawabannya lupa," imbuhnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/33/3066832/venna_melinda-8RNg_large.jpg
Venna Melinda Tak Tahu Alamat Rumah Ferry Irawan Usai Putus Komunikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/33/3058198/venna_melinda-5Ewi_large.jpg
Venna Melinda akan Menikah Lagi Usai Gugat Cerai Ferry Irawan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/33/3058127/venna_melinda-eVyd_large.jpg
Venna Melinda Kembali Gugat Cerai Ferry Irawan di PA Jaksel Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/33/3054400/venna_melinda-67Rh_large.jpg
Venna Melinda Tunjuk Sandy Arifin untuk Ajukan Gugatan Cerai pada Ferry Irawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/33/3048352/venna_melinda-dzPG_large.jpg
Masih Sah Berstatus Istri Ferry Irawan, Venna Melinda Akan Layangkan Gugatan Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/33/3044674/venna_melinda_dan_ferry_irawam-d8Wi_large.jpg
Ferry Irawan dan Venna Melinda Masih Berstatus Suami-Istri Gegara Abaikan Ikrar Talak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement