Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Ungkap Gender Anak Kedua

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |20:10 WIB
Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Ungkap Gender Anak Kedua
A
A
A

JAKARTA - Pasangan selebritis Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah kini tengah berbahagia. Setelah mengumumkan kehamilan anak kedua mereka, Atta dan Aurel kini mengungkap jenis kelamin calon anak keduanya.

Hal itu terungkap saat Atta dan Aurel menggelar acara gender reveal pada Senin (5/6/23). Acara tersebut turut dihadiri keluarga besar mereka.

 

“Allahuakbar, anak ini dicintai dan ditunggu semuanya,” tulis Atta di akun Instagram-nya, Senin (5/6/23).

Mereka pun sengaja mengenakan busana merah muda dan biru sesuai dengan konsep acara tersebut. Warna itu seolah melambangkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

 BACA JUGA:

Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah (Instagram)

Akhirnya, jenis kelamin anak kedua mereka pun terungkap. Terlihat dari IG Story adik Atta, Thariq Halilintar, warna yang muncul dalam acara gender reveal ini adalah merah muda, menandakan jenis kelamin anak kedua Atta dan Aurel adalah perempuan.

“It’s a baby girl,” tulis Thariq.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3188926/atta_halilintar-x1dY_large.jpg
Atta Halilintar Apresiasi Gerakan Beli Hutan demi Hijaukan Kembali Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/33/3169161/atta_halilintar-X47B_large.jpg
Alasan Atta Halilintar Pindahkan Sekolah Ameena usai Insiden Dibentak Satpam 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145629/atta_halilintar-wY2j_large.jpg
Intip Momen Atta Halilintar Berkurban di Pelosok NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3135094/atta_halilintar-Jj2q_large.jpg
Atta Halilintar Ajak Anak SD Main Mini Soccer, Pupuk Calon Atlet Sejak Dini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/33/3128121/atta_halilintar_dan_aurel_hermansyah-lRiU_large.jpg
Rayakan Anniversary Pernikahan, Atta Bawa Aurel Honeymoon ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/33/3125997/atta_halilintar-mKxI_large.jpg
Atta Halilintar Girang Timnas Indonesia Menang, Tiru Selebrasi Ole Romeny
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement