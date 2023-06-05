Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Ungkap Gender Anak Kedua

JAKARTA - Pasangan selebritis Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah kini tengah berbahagia. Setelah mengumumkan kehamilan anak kedua mereka, Atta dan Aurel kini mengungkap jenis kelamin calon anak keduanya.

Hal itu terungkap saat Atta dan Aurel menggelar acara gender reveal pada Senin (5/6/23). Acara tersebut turut dihadiri keluarga besar mereka.

“Allahuakbar, anak ini dicintai dan ditunggu semuanya,” tulis Atta di akun Instagram-nya, Senin (5/6/23).

Mereka pun sengaja mengenakan busana merah muda dan biru sesuai dengan konsep acara tersebut. Warna itu seolah melambangkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Akhirnya, jenis kelamin anak kedua mereka pun terungkap. Terlihat dari IG Story adik Atta, Thariq Halilintar, warna yang muncul dalam acara gender reveal ini adalah merah muda, menandakan jenis kelamin anak kedua Atta dan Aurel adalah perempuan.

“It’s a baby girl,” tulis Thariq.

