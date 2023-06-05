Prediksi Ashanty Terkait Jenis Kelamin Anak Kedua Aurel Hermansyah Tepat!

JAKARTA - Pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah hari ini, Senin (5/6/2023) baru saja menggelar acara gender reveal calon anak kedua. Dalam acara tersebut, seluruh anggota keluarga mereka diketahui hadir, termasuk Gen Halilintar yang beberapa kali sempat absen di acara bahagia Atta dan Aurel.

Setelah memiliki anak pertama yang berjenis kelamin perempuan, tentunya keluarga Atta maupun Aurel berharap agar adik dari Ameena Hanna merupakan seorang laki-laki. Akan tetapi, hal tersebut ditanggapi berbeda oleh Ashanty, selaku ibu sambung Aurel.

Istri dari Anang Hermansyah ini justru memprediksi bahwa sang anak sambung akan kembali melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan. Bahkan hal tersebut sudah dirasakannya ketika Aurel mengumumkan kabar kehamilannya.

"Kalau kamu (Anang Hermansyah) tadi tim apa? Boy ya? Kalau aku girl. Dari mulai Ameena dulu lahir, berasa aja adeknya ini perempuan lagi. Nggak tahu ya, namanya juga perasaan," ungkap Ashanty.

"Tapi mau itu perempuan lagi pasti secantik Ameena, pasti kalau laki lengkap. Jadi kita semua apa aja support, karena produknya udah dilihat kan kayak begini. Produk unggul," sambungnya.

Setelah mengikuti berbagai rangkaian acara, akhirnya momen yang ditunggu pun tiba. Seluruh keluarga terlihat berkumpul untuk mengetahui apa jenis kelamin dari calon anak kedua Atta dan Aurel.

Dalam momen tersebut terlihat pita pada balon ditarik dan mulai memunculkan asap yang membuat keluarga Atta dan Aurel heboh. Nantinya, warna dari asap tersebut akan menjawab pertanyaan soal jenis kelamin adik dari Ameena.

Sementara itu, keluarga pasangan ini sempat dibuat bingung lantaran di awal, asap yang keluar berwarna biru. Namun lama kelamaan, adap pun berubah warna menjadi pink yang menandakan bahwa jenis kelamin calon anak Aurel dan Atta adalah perempuan.

Ashanty yang melihat warna adap pun tampak bahagia. Mengingat, prediksinya soal jenis kelamin calon anak Aurel ternyata benar.

"Kalau Bunda tebakannya benar," ujar Aurel pada Ashanty.