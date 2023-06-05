Ari Wibowo Ngaku sempat Alami Stres karena Dicap Suami Pelit: Sekelilinginya Memojokkan

JAKARTA - Ari Wibowo tak menampik mengaku merasa stress dengan adanya stigma masyarakat yang menilai dirinya pelit terhadap istrinya, Inge Anugrah.

Tudingan pelit sudah terlanjut menyebar, Ari tidak menyalahkan Inge atas hal tersebut. Adik Ira Wibowo itu mengatakan bahwa Inge Anugrah dikelilingi oleh orang-orang yang berusaha menjatuhkannya.

“Pasti sempet stres juga, sempat bertanya-tanya kenapa harus dengan cara seperti ini, tapi ya kalau memang dari pihak sana mau cara begitu ya silakan aja," kata Ari Wibowo dalam kanal YouTube Feni Rose, Minggu (4/6/2023).

“Memang ini belum tentu dari Inge secara langsung, tapi kan dari sekelilingnya yang memojokkan dan menjatuhkan," katanya lagi.

