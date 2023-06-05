Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ari Wibowo Ngaku sempat Alami Stres karena Dicap Suami Pelit: Sekelilinginya Memojokkan

Hasyim Ashari , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |18:38 WIB
Ari Wibowo Ngaku sempat Alami Stres karena Dicap Suami Pelit: Sekelilinginya Memojokkan
Ari Wibowo (Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ari Wibowo tak menampik mengaku merasa stress dengan adanya stigma masyarakat yang menilai dirinya pelit terhadap istrinya, Inge Anugrah.

Tudingan pelit sudah terlanjut menyebar, Ari tidak menyalahkan Inge atas hal tersebut. Adik Ira Wibowo itu mengatakan bahwa Inge Anugrah dikelilingi oleh orang-orang yang berusaha menjatuhkannya.

 

“Pasti sempet stres juga, sempat bertanya-tanya kenapa harus dengan cara seperti ini, tapi ya kalau memang dari pihak sana mau cara begitu ya silakan aja," kata Ari Wibowo dalam kanal YouTube Feni Rose, Minggu (4/6/2023).

“Memang ini belum tentu dari Inge secara langsung, tapi kan dari sekelilingnya yang memojokkan dan menjatuhkan," katanya lagi.

 BACA JUGA:

Ari Wibowo (Ravie/MPI)

Halaman:
1 2
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/09/33/2994388/ari-wibowo-geram-dikabarkan-meninggal-dunia-TURjHpMRsQ.jpg
Ari Wibowo Geram Dikabarkan Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/33/2984665/7-bulan-jadi-duda-ari-wibowo-enjoy-banget-BBFctln74G.jpg
7 Bulan Jadi Duda, Ari Wibowo: Enjoy Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/33/2902905/resmi-cerai-ari-wibowo-akan-terus-libatkan-inge-anugrah-terkait-urusan-anak-QFPmipW5WG.jpg
Resmi Cerai, Ari Wibowo akan Terus Libatkan Inge Anugrah Terkait Urusan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/33/2902557/inge-anugrah-ungkap-alasan-tak-datang-melayat-ayah-ari-wibowo-sz9q4OwHWV.jpg
Inge Anugrah Ungkap Alasan Tak Datang Melayat Ayah Ari Wibowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/16/598/2902398/ari-wibowo-jadi-adam-suseno-di-series-inul-adam-tekanan-buat-aku-BmYxplI8vI.jpg
Ari Wibowo Jadi Adam Suseno di Series Inul & Adam: Tekanan Buat Aku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/16/33/2902330/profil-wibowo-wirjodiprodjo-ayah-ari-wibowo-yang-juga-pejuang-kemerdekaan-X77zfjC48K.jpg
Profil Wibowo Wirjodiprodjo, Ayah Ari Wibowo yang Juga Pejuang Kemerdekaan
Telusuri berita celebrity lainnya
