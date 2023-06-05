Pandji Pragiwaksono Ngaku Pernah Pacari Pria hingga Cium Bibir Arie Kriting

JAKARTA - Pandji Pragiwaksono tak menampik kalau dirinya pernah berpacaran dengan seorang pria. Kala itu, Pandji masih berusia 19 tahun dan menjadi seorang mahasiswa di sebuah kampus.

Usut punya usut, rupanya pria yang dipacari oleh Pandji tersebut merupakan sahabat dekatnya bernama Vicky. Ketika itu, Pandji merasa iba dengan Vicky lantaran menuju usia 20 tahun tak pernah menyatakan cinta kepada wanita.

“Benar, saya pernah punya pacar cowok,” aku Pandji dilansir dari YouTube HAS Creative, Senin (5/6/2023).

“Umur gua waktu itu masih 19 tahun. Kami lagi di kampus satu angkatan dan lagi begadang untuk mengerjakan acara pesta kostum. Terus satu angkatan bilang ‘bentar lagi Pandji sama Vicky ulang tahun’. Gua seneng kan, tapi Vicky begini (murung),” ujar Pandji.

Tak tega dengan sahabatnya itu, Pandji rela menjadi seorang wanita demi bisa membahagiakan Vicky. Setidaknya, kata Pandji, Vicky sudah pernah pacaran diusia yang ke-20.

“Gue bilang ke dia ‘Vic gimana kalau gua tembak lu, kita pacaran tapi cuma sampai jam 12 malem. Setidaknya lu pernah pacaran, sebelum lu nyentuh usia 20 tahun. Tapi, lu harus mengakui kita pernah pacaran’,” kata Pandji.