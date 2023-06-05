Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pandji Pragiwaksono Ngaku Pernah Pacari Pria hingga Cium Bibir Arie Kriting

Hasyim Ashari , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |18:13 WIB
Pandji Pragiwaksono Ngaku Pernah Pacari Pria hingga Cium Bibir Arie Kriting
Pandji Pragiwaksono (Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Pandji Pragiwaksono tak menampik kalau dirinya pernah berpacaran dengan seorang pria. Kala itu, Pandji masih berusia 19 tahun dan menjadi seorang mahasiswa di sebuah kampus. 

Usut punya usut, rupanya pria yang dipacari oleh Pandji tersebut merupakan sahabat dekatnya bernama Vicky. Ketika itu, Pandji merasa iba dengan Vicky lantaran menuju usia 20 tahun tak pernah menyatakan cinta kepada wanita.

 

“Benar, saya pernah punya pacar cowok,” aku Pandji dilansir dari YouTube HAS Creative, Senin (5/6/2023).

“Umur gua waktu itu masih 19 tahun. Kami lagi di kampus satu angkatan dan lagi begadang untuk mengerjakan acara pesta kostum. Terus satu angkatan bilang ‘bentar lagi Pandji sama Vicky ulang tahun’. Gua seneng kan, tapi Vicky begini (murung),” ujar Pandji.

Pandi Pragiwaksono (Instagram)

Tak tega dengan sahabatnya itu, Pandji rela menjadi seorang wanita demi bisa membahagiakan Vicky. Setidaknya, kata Pandji, Vicky sudah pernah pacaran diusia yang ke-20.

“Gue bilang ke dia ‘Vic gimana kalau gua tembak lu, kita pacaran tapi cuma sampai jam 12 malem. Setidaknya lu pernah pacaran, sebelum lu nyentuh usia 20 tahun. Tapi, lu harus mengakui kita pernah pacaran’,” kata Pandji.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/09/22/33/1954028/farhat-abbas-dan-pandji-pragiwaksono-akhirnya-berdamai-vWquBD7ohy.jpg
Farhat Abbas dan Pandji Pragiwaksono Akhirnya Berdamai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/06/07/33/1907675/artis-banyak-kena-narkoba-pandji-pragiwaksono-kritik-pemerintah-ftw4YYGLin.jpg
Artis Banyak Kena Narkoba, Pandji Pragiwaksono Kritik Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/09/23/33/1781738/pandji-pragiwaksono-ungkap-sisi-kelam-perjalanannya-tur-dunia-stand-up-comedy-penasaran-I7FA5GdidE.jpg
Pandji Pragiwaksono Ungkap Sisi Kelam Perjalanannya Tur Dunia Stand-up Comedy, Penasaran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/03/23/33/1650243/pandji-pragiwaksono-optimis-anies-sandi-menangkan-putaran-2-pilkada-dki-jakarta-J5hKPGR6HQ.jpg
Pandji Pragiwaksono Optimis Anies-Sandi Menangkan Putaran 2 Pilkada DKI Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/10/01/33/1503760/pandji-pragiwaksono-sebut-mantan-pacar-glenn-fredly-melebihi-penonton-konser-LmNBhxnEdL.jpg
Pandji Pragiwaksono Sebut Mantan Pacar Glenn Fredly Melebihi Penonton Konser
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/11/04/206/1243798/lukman-sardi-najwa-shihab-isi-suara-di-film-alam-berbicara-yJf5bOfoSh.jpg
Lukman Sardi & Najwa Shihab Isi Suara di Film Alam Berbicara
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement