Film Kutukan Peti Mati, Kisah Hantu di Zaman VOC

JAKARTA - Film Kutukan Peti Mati diangkat dari novel berjudul Sarcophagus Onrust. Ini adalah film perdana karya Balai Pustaka yang diangkat ke layar lebar.

Dalam waktu tiga tahun terakhir, ada dua judul novel terbitan PT Balai Pustaka yang ceritanya diangkat menjadi film dan siap tayang pada tahun 2023 ini.

“Novel pertama berjudul Sarcophagus Onrust atau Kutukan Peti Mati, bergenre misteri dan horor, bercerita tentang hantu cantik jelita, Maria Van De Velde, beserta kisah misteri di zaman VOC yang melatarinya. novel ke 2 berjudul Sitti Nurbaya, novel yang paling melegenda, bergenre romansa. Keduanya telah diproduksi filmnya dan akan tayang di bioskop-bioskop Indonesia,” ujar Achmad Fachrodji selaku Dirut dari PT Balai Pustaka.

Film Kutukan Peti Mati akan tayang pada tanggal 20 Juli 2023 nanti. Film yang diangkat dari novel Sarcophagus Onrust, karya Astryd D’ Savitri, menampilkan sisi sejarah dari Pulau Onrust dibalut dengan kisah misteri yang sangat menarik.

“Jadi, film Kutukan Peti Mati ini berasal dari kisah misteri yang ada di Pulau Onrust serta cerita sejarah sejak kedatangan VOC di negeri ini. Tentunya, para pecinta film akan sangat tertarik dan penasaran untuk melihatnya. Semua yang terjadi di Pulau Onrust itu dikisahkan dalam novel Sarcophagus Onrust ini, termasuk dengan misteri peti mati yang ada di sana. Oleh karenanya, judul filmnya Kutukan Peti Mati,” ungkap Achmad Fachrodji selaku Eksekutif Produser film tersebut.

Film besutan sutradara Irham Acho Bahtiar ini menghadirkan para pemain muda seperti Yoriko Angeline (Susan), Aliff Alli (Bram), Cristina Danilla (Maria Van de Velde), Eryck Amaral (Jan Koenraad) dan pemain senior seperti Donny Damara (Prof. Daniel), Dewi Rezer (Prof. Tarina), Mathias Muchus (Pak Ibrahim Kakek Susan), Eksanti, Egy Fedly (Hasan), Ray Sahetapy (Dr. Victor). dan Wina Marrino (Ibunda Susan).

