HOME CELEBRITY MUSIK

Taylor Swift Tak Sengaja Telan Kumbang saat Konser: Enak Juga!

Siti Mutammimah , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |18:30 WIB
Taylor Swift Tak Sengaja Telan Kumbang saat Konser: Enak Juga!
Taylor Swift tak sengaja telan kumbang saat konser The Eras Tour di Chicago, pada 4 Juni 2023. (Foto: Instagram/@taylorswift)
A
A
A

CHICAGO - Taylor Swift membagikan berbagai pengalaman seru saat konser Eras Tour di Soldier Field, Chicago, Amerika Serikat, pada 4 Juni 2023. Dari atas panggung, dia membuat penggemarnya tergelak. 

"Aku baru saja nelan kumbang. Duh, b*go banget sih," ujarnya seperti dikutip dari Billboard, pada Senin (5/6/2023). Dia kemudian berusaha mengeluarkan kumbang itu, sambil meludah dan menutup wajahnya. 

"Tapi, enak juga. Oh Tuhan, bagaimana caranya agar kalian tidak melihat semua ini? Semoga tidak terjadi lagi. Banyak banget kumbang di sini. Kayanya ribuan deh," tuturnya lagi yang disambut gelak tawa penonton. 

Sebelum insiden menelan kumbang, ternyata Taylor Swift juga sempat mengalami gangguan pada mikrofonnya. Ketika dia mulai menyanyikan Lover, mikrofon miliknya mati dan suaranya tak terdengar. 

Taylor Swift tak sengaja telan kumbang saat konser. (Foto: Twitter/@thefunofyou13)

Dengan sigap, Taylor mengganti mikrofon miliknya dengan unit lainnya. "Baiklah guys, mari kita mulai lagi. Anggap saja, yang tadi tak pernah terjadi. Kita mundur ke 36 detik yang lalu," tuturnya. 

Taylor Swift memberikan banyak kejutan untuk penggemarnya di panggung pada malam itu. Salah satunya, berduet dengan penyanyi country Maren Morris menyanyikan You All Over Me.

Halaman:
1 2
