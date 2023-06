JAKARTA - Comatra kembali merilis single kedua usai kesuksesan Silence yang berhasil meraup 1,8 juta penonton di YouTube. Kali ini, Comatra kembali hadir dan merilis single berjudul Cast Away yang kembali bercerita tentang pengalaman pribadinya.

Dalam Cast Away, Comatra kembali mengusung genre Electro-folk, pop-folk dan pop-ballad. Menariknya, proses penulisan lirik serta not lagu dari Cast Away bisa dikatakan cukup singkat, yakni hanya sekitar 1 jam saja.

Single kedua Comatra bercerita tentang seseorang yang merasa teracuhkan dalam hidupnya dan akhirnya memutuskan untuk bertahan dengan caranya sendiri. Hal tersebut dilakukan agar bisa tetap โ€˜warasโ€™.

Comatra sendiri mengaku telah menciptakan lirik dan not dari Cast Away sejak ia masih duduk di kelas 2 SMP, yakni di 2017 silam. Ia pun yakin jika lagunya dapat menginspirasi banyak orang, apalagi yang memiliki pengalaman sama dengannya.

Menariknya, Comatra sendiri mengatakan bahwa lagu Cast Away dibuatnya tanpa sengaja. Tepatnya ketika ia dan sang kakak perempuan tengah bercengkrama pada tengah malam di dalam kamar.

Sambil bercengkrama dan bermain handphone, Comatra pun mengatakan bahwa dirinya ingin memiliki lagu yang memiliki vibes ala quotes-quotes di Wattpad. Bahkan ia mengatakan jika lirik lagu yang ditulisnya sangat cocok jika dibawakan oleh Demi Lovato.

Sementara itu, GP Records berkolaborasi dengan Produksi Dari Hati untuk melakukan penggarapan video musik. Menariknya, video musik untuk lagu Cast Away dibuat dengan tema science fiction yang juga merupakan ide dari komik buatan Comatra.

Video musik untuk Cast Away bercerita tentang seseorang yang dijadikan eksperimen untuk menemukan sebuah serum super. Ketika para ilmuwan berhasil menemukan formula terbaiknya, makan mereka akan mengubah orang-orang menjadi Super Agent. Musik video ini menceritakan tentang bagaimana Comatra bertahan pada keadaan yang menyakitkan namun Ia sukses menaklukan masa-masa tersebut hingga menjadi sosok saat ini. Sebagaimana diketahui, lagu dan video musik Cast Away dapat dilihat di channel YouTube GP Records serta seluruh digital platform musik sejak Jumat, 26 Mei 2023 kemarin.

