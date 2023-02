DENPASAR - Jennifer Bachdim melahirkan anak keempat berjenis kelamin laki-laki di Rumah Sakit Puri Buda, Denpasar, Bali, pada Senin (12/2/2023).

Proses persalinannya pun diungkapkan dalam akun Instagramnya, @jenniferbachdim, pada Selasa.

Jennifer mengungkapkan bahwa saat melahirkan anak keempatnya itu Irfan Bachdim sedang tak bersamanya.

Diketahui, Irfan Bachdim saat ini sedang membela Persis Solo yang bermarkas di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta.

Namun beruntung, dia sedang bersama kedua orangtuanya. Akhirnya Jennifer pun dibawa ke rumah sakit sekitar jam 02.00 WITA.

"I called Irfan and woke up my parents. It felt weird to be without Irfan knowing I’ll be having our baby without him.. (Aku menelpon Irfan dan membangunkan orangtuaku. Rasanya aneh tahu akan melahirkan anak kami tanpa Irfan di sampingku)," ungkap Jennifer.

"But I was very happy my parents were with me. (Tapi aku sangat senang karena ada orangtuaku bersamaku)," lanjutnya.

Saat dicek, Jennifer diminta untuk menunggu lantaran baru bukaan empat. Kemudian pada 02.45 WITA perutnya pun semakin sakit karena kontraksi hingga akhirnya bayi laki-lakinya itu pun lahir pukul 03.08 WITA.

Meski tanpa ditemani sang suami, Irfan Bachdim tetap memantau kondisinya melalui telepon. Sementara sang ibu terus menemaninya di ruang bersalin. Jennifer mengungkapkan bahwa bayi laki-lakinya itu diberi nama Kiro Zayden Bachdim, yang lahir dengan berat 3,6 kg serta panjang 50cm. Postingan tersebut langsung dibanjiri ucapan selamat dari sang suami, rekan-rekan serta netizen yang turut mendoakan. BACA JUGA:Balasan Menohok Nas Daily setelah Dihujat karena Sebut Bali Surganya Orang Kulit Putih "Welcome to the world my youngest miracle (Selamat datang ke dunia keajaibanku paling muda)," tulis Irfan Bachdim. "Welcome Kiro! Congrats guys," komentar Marc Klok. "Strong mama & Baby Kiro .. Congratulation," kata Donna Agnesia. "Mami jen aku ikut berbahagia untukmu, perjuanganmu sbagai ibu 4 anak adalah inspirasi bagi aku, terus menginspirasi," tulis akun @yun***. "Congratulation mamajen supermom panutanku," ucap akun @leo***.