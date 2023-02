JAKARTA – Kuis “Siapa Berani?”akan kembali hadir menghibur masyarakat dengan tampilan baru yang lebih fresh.

Kuis yang sangat lekat dengan pemirsa di Tanah Air itu akan dipandu Helmy Yahya dan Vega Darwanti.

Kuis “Siapa Berani?” akan tampil pada Senin, 13 Februari, pukul 15.00 WIB di MNCTV.

“Saksikan Kuis Siapa Berani dangan wajah baru, tampilan baru dan lebih seru mulai tanggal 13 Februari 2023, setiap Senin – Jumat pk. 15: 00 WIB,”papar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Rabu (08/02/2023).

Kembalinya kuis ‘Siapa Berani?’ ini mendapat respons positif dari warganet. Di postingan Hary Tanoesoedibjo, warganet mengucapkan apresiasi, karena kuis ini sangat lekat dengan ingatan masyarakat.

Bahkan, beberapa netizen cukup antusias menunggu kehadiran kuis tersebut.

“Wah, kuis bagus ini pak,” tulis akun @dee*** di kolom komentar Instagram.

“Yang ditunggu tunggu,” komentar akun @rrn***.

(CLO)