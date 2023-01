JAKARTA - Sorenza Nuryanti memenangkan penghargaan Indie Pop Song of the Year dari Pinnacle Year End Awards 2022. Kemenangan itu diumumkan Platinum Vibes Radio lewat situs resminya, pada 28 Januari 2023.

Dara asal Lombok, Nusa Tenggara Barat itu memenangkan penghargaan tersebut setelah bersaing dengan KAIAK (Kharma Never Dies), M-RITZ (Diamonds Are Forever), OSTARE (Deep Down), dan Thyra Hilden (Trapped in Dreams).

Sorenza Nuryanti sebenarnya masuk dalam tiga nominasi dalam penghargaan tersebut: Indie Best Artists, Indie Song of the Year, dan Indie Pop Song of the Year lewat lagu, Reality Show (Funky Father Remix).

“Aku tidak menyangka bisa masuk nominasi, bahkan menang. Bangga dan senang banget sih. Penghargaan ini, aku persembahkan untuk mereka yang selalu mendukung karierku,” tutur Sorenza dalam keterangan persnya, pada 31 Januari 2023.

Melalui penghargaan tersebut, penyanyi jebolan ajang The Next Big Stars ini berharap, karya-karyanya bisa diterima lebih luas oleh pencinta musik Tanah Air. Selain Reality Show, Sorenza Nuryanti juga pernah merilis Summer dan Sensitive.*

