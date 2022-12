JAKARTA - Kaleb J baru merilis single terbarunya To the Moon and Back pada 12 Oktober 2022. Ia menulis lagu ini bersama dengan Belanegara Abe dan Abraham Edo, yang menceritakan tentang khayalan atau angan-angan ketika memiliki kekasih hati.

"(menceritakan) Harapan dan khayalan, karena kan udah lama enggak pacaran, jadi kira-kira kalau kalu gue pacaran lagi kayak gimana, hal apa yang suka gue lakuin sama pacar, hal apa yang gue suka dari dia," ujar Kaleb kepada Okezone.

Penggemar Justin Timberlake dan Glenn Fredly ini menghadirkan sentuhan manis dengan melodi easy listening dari lirik berbahasa Inggris. Namun seperti lagu-lagu sebelumnya, dia juga menyempilkan sedikit lirik lagu bahasa Indonesia.

Mengenai penggunaan bahasa ini, Kaleb punya alasan tersendiri. Itu semua sebenarnya berdasarkan pertimbangan agar isi lagunya lebih tersampaikan kepada pendengar. Â

"Aku dari sisi penulis lagu ya. kayak ada sense, feeling nya lebih bagus Bahasa Inggris atau lebih masuk mood nya di bahasa Indonesia," kata Kaleb.

Meski lagu ini bercerita tentang khayalan perasaan ketika memiliki pacar, penyanyi jebolan The Voice Indonesia itu masih belum kepikiran dengan urusan asmara. Hal itu bahkan tidak dia pikirkan sebagai resolusi 2023.

"Belum terlalu mikirin, takut jadi enggak fokus," ujar Kaleb.

Dalam proses pembuatan lagu To the Moon and Back, Kaleb J dibantu oleh Axl Giovano dalam mengisi synth dan keyboard, Abraham Edo dengan gitar, Jordy W dengan trumpet, Belanegara Abe dengan drum and programming serta bass dari Jundy Salut.

To the Moon and Back kini sudah bisa didengarkan di platform musik digital. Sementara video klipnya yang dirilis kanal YouTube Passion Vibe sudah disaksikan lebih dari 4 ribu setelah 7 hari diunggah.