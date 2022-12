JAKARTA - Trio pop asal Bandung, HMGNC, baru saja merayakan HUT mereka yang ke-20 tahun pada November 2022 kemarin. Mewarnai perayaan 20 tahun HMGNC berkarya di industri musik Tanah Air, grup yang digawangi oleh Amandia Syachridar (vokal), Dina Dellyana (synth, programming), dan Grahadea Kusuf (synth, programming) ini merilis sebuah single baru berjudul Stay.

Lewat Stay yang diproduksi bersama label rekaman demajors, HMGNC menampilkan kematangan komposisi dan pengolahan bunyi yang berasal dari pengalaman mereka selama berkarya di industri musik. Stay sendiri sudah mulai bisa didengarkan di berbagai platform streaming digital mulai 25 November 2022 kemarin.

“Lagu ini tentang merasa cukup akan kehadiran seseorang yang mengisi hari dan hati. Cukup untuk mereka tetap di sini. So, all I need is for you to ‘Stay’,” ungkap Dina Dellyana.

“Ketika kamu merasa cukup, kamu tidak ingin yang lain lagi untuk di sisi kamu. Ketika kamu merasa cukup, hari dan waktu tidak pernah terasa berlalu. Ketika kamu merasa cukup, tidak ada sakit dan sendu yang berlarut,” sambungnya.

Bukan hanya merayakan 20 tahun berkarya dengan merilis single baru, HMGNC bersama demajors dan kolektif QUN Film juga berencana untuk mencetak single tersebut bersama lagu baru mereka yang lain berjudul Heart to Feel. Menariknya, HMGNC akan mencetak single mereka dalam bentuk piringan hitam 7 inch.

“Akan ada perilisan paket piringan hitam sebagai bagian utama perayaan. Isinya satu buah plat long play kompilasi ‘best of‘, dan satu piringan single. Tunggu saja tanggal mainnya, sepertinya bakal dibuka pre-order-nya dalam waktu dekat," papar Grahadea.

Piringan tersebut nantinya akan berisi sedikitnya 10 lagu yang dipilih berdasarkan hasil voting beberapa waktu lalu melalui akun media sosial HMGNC. Menariknya mereka juga berencana untuk menggelar konser untuk merayakan 20 tahun HMGNC berkarya.

“Kami telah bersama-sama selama belasan tahun. Musik yang sekarang dimainkan merupakan perjalanan panjang yang telah melewati banyak tahapan. Eksplorasi kami tidak pernah berhenti,” beber Dina. Sebagaimana diketahui pada 2017 lalu Homogenic telah bertransformasi menjadi HMGNC. Setelah kurang lebih 2 tahun hiatus, kini mereka kembali dan merilis Stay tepat di HUT mereka ke-20. “Homogenic tetaplah HMGNC. Dalam dua puluh tahun eksistensinya, masih ada dan setia. Tahun ini, apa yang dinanti dan dimimpikan akan segera tiba,” ucap Dina menandasi. Sementara itu, “Stay” dari HMGNC sudah tersedia dan bisa didengarkan di seluruh platform musik digital. Mulai dari Spotify, Apple Music, Joox, Resso, YouTube Music hingga Deezer.