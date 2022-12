JAKARTA, MPI - Park Jaihyun,Ā CEO PT Coution Live IndonesiaĀ selaku promotor konserĀ We All Are One dikabarkan masih aktif menggunakan Instagram meski telahĀ ditahan pihak imigrasiĀ selama dua minggu karena pelanggaranĀ VISA. Hal ini langsung menuai pertanyaan publik.

Unggahan Instagram Park yang diduga masih memegang ponsel di dalam tahanan pun beredar luas. Bahkan, salah satu kawannya juga dikabarkan sempat terpergok ada di luar, bukan di tahanan imigrasi.

"Halo. Halo. IniĀ Jong-hyuk Shin. Sekarang, 10 skandal saya termasuk saya berada di Indonesia, yang mendapatkan penipuan visa oleh imigrasi, dan telah ditahan selama 2 minggu setelah mereka kehilangan paspornya sebulan yang lalu. Ini adalah situasi di mana kita tidak bisa memprotes atau mendapatkan pembelaan," tulis akun Instagram @_jun_k dikutip MNC Portal Indonesia, Jum'at (2/12/2022).

Dalam postingan tersebut, orang yang diduga Park Jaihyun tersebut mengklaim ia dan beberapa kawannya ditipu oleh salah satu agen visa di Indonesia.

"Awalnya agen yang kami lamar visa berpura-pura menyelesaikan visa kami dan membuat kami bekerja seolah-olah itu terjadi pada kami, dan membuat kami bekerja," tulisnya lagi.

"Sebaliknya, ke imigrasi, mereka menyerahkan kami kepada orang-orang yang bekerja tanpa visa dan mengambil paspor kami," sambungnya.

Sementara itu, Fritz Hutapea selaku kuasa hukum Direktur PT visi musik juga menanggapi munculnya postingan tersebut. Dia mengaku belum menerima kabar kebebasan WNA (warga negara asing) tersebut.

"Kalaupun hal itu benar saya dan klien saya besok akan memastikan lagi ke pihak imigrasi tentang kabar pembebasan mereka," kata Fritz Hutapea saat dihubungi awak media hari ini.

Fritz mengaku pihaknya justru mengetahui proses hukum telah dinaikan ke tahap penyidikan. Artinya, pihak berwajib sudah menemukan adanya unsur pidana dari kasus penipuan konser Kpop tersebut. "Ya terakhir saya dapat kabar Direktur Park dan beberapa WNA nya itu pemeriksaannya, sudah naik sidik," pungkas Fritz. Sebagaimana diketahui, akun Instagram @weallareone_official mengumumkan konser K-Pop We All Are One harus diundur hingga tahun 2023. Konser yang semestinya digelar pada 10-12 November 2022 ini ditunda sementara dengan alasan mempertimbangkan insiden kerumunan dan keamanan. Para pembeli tiket tentu saja menuntut pengembalian uang mereka. Hingga pada 10 November 2022, salah satu ketua fanbase K-Pop bernama Derpita Gultom melaporkan Direktur PT Coution Live Jai Hyun Park sebagai promotor konser itu ke pihak kepolisian. Laporan terdaftar dalam nomor perkara LP/B/552/XI/2022/SPKT. UNIT RESKRIM/Polsek Metro Tamansari terkait tuduhan tindak pidana penipuan.Ā