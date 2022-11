JAKARTA - Ruth Garcia merupakan penyanyi solo pendatang baru yang merilis single keduanya bertajuk The Way You Move. Di lagu ini, dia semakin percaya diri melabeli dirinya sebagai penyanyi R&B.

Kemunculan single keduanya ini juga membuat penggemar sering menyandingkan nuansa lagu dan vokalnya dengan Ariana Grande. Mengenai hal ini, dia tak menampik bahwa pelantun Thank U, Next itu sebagai idolanya.

Ditambah lagi, dia menampilkan konsep video klip yang girly. Sesuai dengan isi lagunya, menceritakan pengalaman pribadinya ketika jatuh cinta kepada seorang pria.

"Aku penginnya orang tahu memang aku suka Ariana Grande. Sebenarnya itu bukan referensi aku juga buat nulis lagu, atau untuk pemilihan lagu, pemilihan nada, cuma karena vibesnya orang liat Ariana Grande yang kayak girly banget," tutur Ruth kepada Okezone.

Ruth sendiri tak keberatan apabila musiknya dinilai mirip dengan Ariana Grande. Tetapi dia menegaskan, bahwa karyanya ini juga tetap memiliki perbedaan lewat sentuhan kreatifitas dirinya serta tim yang membantu.

"Setiap orang punya cara memvisualisasikan sesuatu mengelaurkan karyanya, ada sisi kreatifnya. aku dengan tim aku pasti ada cara yang lain," ungkapnya. Â

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Ruth yang sebelumnya sempat terjun ke musik pop ini pun menceritakan kecintaannya pada genre R&B. Ia merasa, musik ini memang sesuai dengan seleranya, lantaran sejak kecil selalu mendengarkan musik-musik genre tersebut di era 2000-an awal. "Awal mulanya tante-tante aku kan punya komputer, zaman dulu kan dengerin lewat Winamp, lagu-lagu yang harus didownload, isinya semua kebanyakan R&B seperti Craig David, NeYo, dan Mariah Carey, tumbuh besar mendengarkan itu," imbuhnya. lagu The Way You Move dirilis sejak 14 September 2022 kemarin. Ruth Garcia membuat lirik lagu ini dengan dibantu Belanegara Abe, Kaleb J, dan Abraham Edo. Lewat lagunya, Ruth Garcia berharap agar para perempuan bisa lebih aktif saat menyukai lawan jenis. Ia menyebut bahwa perempuan tak boleh gengsi jika memiliki perasaan suka terhadap lawan jenis.