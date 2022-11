JAKARTA - Penyanyi Ruth Garcia, baru saja merilis single terbarunya. Berjudul 'The Way You Move', lagu tersebut sudah mulai bisa didengarkan sejak 14 September 2022 kemarin.

Menariknya, lirik dari 'The Way You Move' ditulis oleh Ruth Garcia bersama Belanegara Abe, Kaleb J, dan Abraham Edo. Bahkan, lagu tersebut dibuat berdasarkan pengalaman pribadi dari gadis 22 tahun ini.

“Iya aku juga nulis lirik. Bener banget dari pengalaman pribadi," ujar Ruth dalam Live Instagram @Celebritiesdotid, Selasa, 15 November 2022.

Dalam kesempatan berbincang dengan Ruth, ia sedikit menceritakan kisah asmaranya terdahulu yang kini menjadi inspirasi dalam lagunya. Sempat jatuh cinta, namun Ruth pada akhirnya menyadari bahwa dirinya jauh lebih aktif untuk mendekati dibanding pria tersebut.

“Aku lagi deketin cowok, pas PDKT, aku ngerasa lebih aktif dari cowo deketin aku,” jelasnya.

“Makanya di lagu ini menceritakan cewek yang lebih aktif dalam merayu cowoknya,” tambahnya.

Lewat lagunya, Ruth Garcia berharap agar para perempuan bisa lebih aktif saat menyukai lawan jenis. Ia bahkan menyebut bahwa perempuan tak boleh gengsi jika memiliki perasaan suka terhadap lawan jenis.

“Ini pengalaman pribadi, aku baru sadar nggak boleh gengsi kalo aku mau aku harus kejar,” tegasnya. Ia pun berpesan agar para perempuan tidak harus menunggu didekati oleh sang pujaan hati. Menurutnya, tak ada salahnya jika perempuan yang lebih dulu mengejar. “Mematahkan stigma. Kalo kita mau ya kita yang kejar, ya kamu duluan yang deketin orang itu. Kalo kita cewek harus aktif,” tandasnya. Saat ini, 'The Way You Move' sudah tersedia di seluruh aplikasi musik digital. Bahkan video klipnya juga sudah bisa disaksikan di YouTube Channel Passion Vibe.