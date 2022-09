AYAH dari mendiang Vanessa Angel dan juga Mayang Lucyana, Doddy Sudrajat, diketahui baru saja menyandang status duda. Usai resmi bercerai dari wanita bernama Puput pada April 2022 lalu, kini kakek dari Gala Sky itu mengisyaratkan bahwa dirinya akan kembali menikah.

Hal tersebut diungkapkan oleh Doddy Sudrajat melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, mantan besan Haji Faisal itu mengatakan jika dirinya sudah mendapat restu dari putrinya dan juga Prof Bambang, sambil menuliskan nama seorang perempuan bernama Dita.

"Alhamdulillah sdh mendapat restu dari Prof Bambang dan Mayang pun sdh dekat dan cocok dgn Dita," ujar Doddy Sudrajat.

"lnsyallah Nawaitunya baik Allah akan memberi jalan kebaikan Aamiin YRA," sambungnya.

Tidak diketahui pasti identitas perempuan berhijab tersebut. Namun, wanita yang memiliki tubuh tinggi dan langsing itu memiliki nama lengkap Dita Oktafiyantini.

Unggahan tersebut membuat rekan-rekan Doddy dan juga netizen ikut memberikan selamat. Bahkan mereka juga mengaku ikut berbahagia dengan keputusan Doddy dan Dita.

"Mami sih yes ele blm face 2 face sm dita tp mm tau dia bkn kaleng2 insyaallah semua akan berbuah dan hasilnya jg baik," kata hj.anna***.

"Turut berbahagia daddy don't wait too long dad, we support you, serasi mama dita anggun dan cantik," sambung khaerun***.

"Aamiin, kami hanya bs mendoakan smg berkah ya dad utk semua nya buat dady, mayang dg jg ma. @ditaoktafiyantini," lanjut meyy***.