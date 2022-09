SENIMAN Agan Harahap kembali mengunggah sebuah karya seni berupa foto yang memperlihatkan wajah Ferdy Sambo. Dalam unggahannya, seniman yang sebelumnya sempat mengunggah foto Ferdy Sambo remaja ini memperlihatkan bagaimana raut wajah suami Putri Candrawathi itu 30 tahun ke depan, tepatnya saat ia telah berusia 79 tahun.

Dalam unggahannya, Agan memperlihatkan foto Ferdy Sambo tampak samping, saat Tengah mengenakan kemeja berwarna oranye. Bahkan dalam foto tersebut kepala bapak tiga anak itu sudah dipenuhi dengan uban.

Tak hanya itu, wajah Ferdy Sambo juga sudah dipenuhi dengan keriput.

"Lelaki tua itu tampak berjemur di bawah matahari menghangatkan tulang- tulangnya yang sudah renta. Sesekali dia meracau tentang harkat martabat keluarganya berulang-ulang," tulisnya pada keterangan foto.

"Seseorang dari kejauhan memberikan isyarat kepada saya dengan menyilangkan jari di atas dahinya menandakan bahwa laki2 tua itu menderita gangguan jiwa," sambungnya.

Agan melanjutkan tulisannya yang menceritakan seolah-olah dirinya tengah berada di sebuah Lembaga Pemasyarakatan, bahwa pria tersebut dahulu merupakan seorang penegak hukum. Namun, ia harus mengalami gangguan jiwa lantaran sempat terlibat dengan pelanggaran berat saat menjabat sebagai aparat penegak hukum.

"Merasa sedang dibicarakan, laki- laki tua itu tiba-tiba menoleh sambil menatap dingin ke arah saya. Bulu kuduk saya merinding seolah- olah sedang melihat hantu. Butuh sekian detik bagi saya untuk menguasai keadaan, mengambil kamera dan memotretnya," paparnya.

Tak ingin berada lama dilokasi tersebut, Agan pun lantas pergi. Mengiri kepergiannya, Agan pun tiba-tiba terngiang dengan lagu dari band Metallica berjudul 'And Justice for All'.

Foto yang diunggah oleh seniman asal Yogyakarta itu hingga kini telah disukai oleh lebih dari 8 ribu orang. Bahkan beberapa netizen terlihat memberikan apresiasi terhadap karya dari Agan Harahap.