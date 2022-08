Â

JAKARTA - Evacuation of Mama Emola menang Jury Prize for Best Short Film atau Film Pendek Terbaik dalam Sundance Film Festival: Asia 2022.

Hal tersebut diumumkan langsung lewat unggahan di media sosial beberapa waktu lalu.

"Mengumumkan pemenang Jury Prize for Best Short Film... Selamat untuk Evacuation of Mama Emola (Anggun Priambodo)!!" tulis pengumuman resmi tersebut.

Sebagai sutradara film tersebut, Anggun Priambodo mengaku bahagia mendapatkan penghargaan itu.

"Waktu itu terkejut, karena gak tau kalau filmnya di-submit ke film festival. Tiba-tiba bulan Juli atau Agustus ada info kalau kita menang. Pastinya sangat terkejut, happy," ujarnya dalam konferensi pers di MNC Conference Hall lantai 3, iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2022).

BACA JUGA:Pesan Moeldoko untuk Milenial yang Menonton Film Sayap Sayap Patah

Anggun Priambodo bercerita, Evakuasi Mama Emola mengisahkan seorang tahanan yang sedang menjalankan masa tahanannya, kemudian diijinkan pulang sementara untuk membantu evakuasi sang ibunda di kampung yang terancam bahaya Tsunami.

Tak sendirian, tahanan bernama Julius itu dikawal oleh Nuri, sipir penjara perempuan yang baru ditugaskan dari Jawa.

Perjalanan keduanya saat ke kampung ternyata membuat mereka menyadari banyak hal, terutama soal orang-orang yang suka memanfaatkan situasi tragedi untuk kepentingan mereka.

Diharapkan, kata Anggun, pesan serta emosi dari film pendek tersebut bisa tersampaikan dan diterima dengan baik oleh masyarakat luas. Selain itu, dengan menangnya film Evakuasi Mama Emola di Sundance FFA 2022, Anggun berharap sineas film pendek Tanah Air akan semakin bersemangat dalam berkarya untuk industri perfilman Indonesia. "Saya harap juga jumlah penonton film pendek lewat platform Vision+ bisa nambah dan mudah-mudahan jadi makin menarik," tandasnya. Nantinya, film pendek Evakuasi Mama Emola dapat disaksikan secara eksklusif di Vision+ dalam bentuk original series Piknik Pesona. Tanggal penayangan dari Piknik Pesona akan diinformasikan lebih lanjut melalui akun media sosial resmi Vision+ di @visionplusid (Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok) dan laman www.visionplus.id, serta media sosial Palari Films di @palarifilms (Instagram dan Twitter) dan laman www.palarifilms.com.