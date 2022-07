PENYANYI Rizky Febian sukses membuat para penggemar histeris saat tampil di Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran, pada Sabtu malam, 16 Juli 2022. Di atas panggung Mini Concert by Superlive Stage, Gofar Hilman yang memandu acara tersebut juga dibuat kaget dengan antusias penggemar Rizky Febian, yang sudah memenuhi area panggung.Â

Tak lama Gofar pun memanggil Rizky Febian untuk masuk, teriakan penggemar pun nyaring terdengar. Rizky Febian yang mengenakan kaus merah itu terlihat semringah. Tangannya melambai ke arah penonton.

Kakak Putri Delina ini tampak kehabisan kalimat saat menggambarkan perasaannya disambut penggemar di PRJ.

"Perasaan saya hari ini campur aduk, karena ternyata antusiasmenya luar biasa, i love you so much," ungkap Rizky Febian.

Namun, di tengah sorak-sorai penonton yang memanggil nama Rizky Febian, sekelompok orang tiba-tiba meneriakkan nama ayahnya, komedian Sule. "Sule.. Sule.. Sule," kata sekelompok orang tersebut.

Hal itu sontak membuat penggemar kekasih Mahalini itu menengok ke arah sumber suara. Meski begitu, ada beberapa juga yang terlihat terhibur dan tertawa dengan aksi teriakan tersebut. "Sebenarnya, gue speechless," ujar Rizky Febian yang melanjutkan perbincangannya bersama Gofar Hilman.