SEOUL - Boyband asal Korea Selatan, TO1 akhirnya umumkan jadwal comeback pertama mereka setelah Min Su, Jerome, dan Woong Gi digantikan oleh Daigo, Renta, dan Yeo Jeong.

Mengutip dari Soompi, hari ini, 8 Juli 2022 mereka merilis teaser pertama. Sementara untuk mini album ketiga dijadwalkan rilis akhir bulan ini, 28 Juli mendatang.

TO1 Bakal Comeback dengan Personel Baru, Catat Tanggalnya. (Foto: TO1/ Instagram/to1_offcl).

Diketahui, mereka terakhir kali comeback pada Oktober silam dengan merilis mini album kedua "RE:ALIZE", setelah hi Hoon meninggalkan grup pada April, sekaligus mengumumkan untuk berhenti sementara waktu.

Kemudian bulan Juni, mereka mengumumkan bahwa Min Su, Jerome, dan Woong Gi telah meninggalkan grup, tetapi TO1 akan kembali di musim panas dengan anggota baru yakni, Daigo, Renta, dan Yeo Jeong.

Sebagai informasi, TO1 sebelumnya dikenal sebagai TOO merupakan boyband Korea Selatan yang dibentuk oleh Mnet melalui acara realitas To Be World Klass. Mereka debut pada 1 April 2020, dan berganti nama menjadi TO1 pada 28 Maret 2021.

(FLO)