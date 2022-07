JAKARTA - Setelah sukses merilis single pertama 'Once' pada 14 April silam, Neuf kembali merilis lagu 'Soon' pada 30 Juni lalu. Lewat karya ini, Sekaranggi, Duta Pamungkas dan Deandra Nadira berbicara tentang waktu dan kematian.

Hal itu terlihat dari lirik berbahasa Inggris, Neuf mengimajinasikan bagaimana bila menjadi seseorang yang sedang menghadapi detik-detik akhir menuju kematian.

Rilis Lagu 'Soon', Neuf Biacara Tentang Kematian. (Foto: Neuf/Instagram/neuf_).

Salah satu personel Neuf, Sekaranggi mengatakan, lirik pada single terbarunya ini merupakan persepsi bahwa hidup dan mati sesungguhnya sangat berhubungan, misalnya 'You leave your body all behind, the living stays behind the line. Now you are in the given time, another has begun'.

"Kami melihat kematian sebagai sebuah petualangan indah yang di mana semua orang akan mengalami itu pada akhirnya," ujar Sekaranggi, dikutip dari siaran pers yang diterima MNC Portal.

Tak sampai disitu, dalam pembuatan lagu ini Neuf juga mencoba menyampaikan dinamika perasaan mereka dengan cara menggabungkan instrumen dan vokal untuk menciptakan ambience yang mereka inginkan.

Selain itu, demi mengekspresikan projek seni mereka juga bekerja sebagai pelukis dan menciptakan artwork yang berkaitan dengan musik.

Neuf menggabungkan pikiran setiap personelnya secara manual dengan tinta akrilik di atas kanvas, di mana setiap tarikan kuasnya dilakukan satu persatu secara bergantian. "Proses ini berjalan selama 6 jam dan menghasilkan lebih dari 600 gambar yang diabadikan secara digital," ungkapnya. Nantinya, sembilan gambar terpilih akan mewakilkan sembilan single yang akan mereka kerjakan satu per satu hingga akhir tahun 2022 ini. Sebagai informasi, Neuf The Sacred Trio merupakan trio baru yang terdiri dari Sekaranggi, Duta Pamungkas dan Deandra Nadira. Ketiganya merupakan seorang penyanyi dan penulis lagu dan pencinta seni yang berbagi minat sama dalam menggabungkan musik, lukisan, dan seni digital. Neuf menggunakan pola pikir eksperimental dalam menulis lagu sehingga menghasilkan lagu-lagu modern yang dreamy namun dengan sentuhan akustik. Musik-musik mereka yakni single 'Once' dan 'Soon' dapat didengarkan di platform musik digital seperti Apple Music dan Spotify.