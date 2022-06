JAKARTA – Film Korea Selatan bergenre thriller politik, 1987: When the Day Comes, tayang di channel tvN Movies hari ini pukul 21.00 WIB. Film yang disutradarai oleh Jang Joon-hwan ini dapat Anda saksikan di mana saja melalui Vision+.

1987: When the Day Comes dibintangi oleh sejumlah artis ternama seperti Kim Tae-ri sebagai Yeon-Hee, Yeo Jin-goo sebagai Park Jong-Chul, Woo Hyun sebagai Director General, Park Kyung Hye sebagai Jeong-mi, Kim Soo-jin sebagai ibu Yeon-hee, dan masih banyak lagi.

Drama ini dibuat berdasarkan kisah nyata tahun 1987, di mana terjadinya Gerakan Demokrasi Juni Korea Selatan. Pada saat itu, rakyat Korea Selatan ingin mengakhiri rezim militer yang dilakukan Presiden Chun Doo-hwan pada tahun 1987.

Sayangnya, saat demonstrasi itu terjadi beredar berita bahwa salah satu mahasiswa yang berpartisipasi bernama Park Jong-chul disiksa mati selama introgasi oleh polisi. Hal itu ternyata merupakan suruahan dari Komisaris Park Cheo-won.

Walaupun pihak berwenang sudah menutupi penyebab kematian Park Jong-chul, sekelompok orang berusaha untuk mengungkap kebenaran insiden tersebut, termasuk Jaksa Choi (Choi Kwang-Il). Saat diminta untuk melakukan kremasi terhadap jasad Park Jong-chul, Jaksa Choi menolak karena hal itu dapat menghancurkan bukti.

Setelah menolak permintaan tersebut dan meminta untuk melakukan autopsi, Jaksa Choi di pecat. Beruntung, Jaksa Choi telah melakukan penyelidikan dan memberikan dokumen tersebut pada Reporter Yoon Sang-sam agar bisa mengekspos kejahatan Komisaris Park Cheo-won.

Demi menyelamatkan karirnya, Komisaris Park Cheo-won mengadakan pers dan menyatakan bahwa Letnan Jo Han Kyunglah otak di balik insiden ini. Bagaimanakah nasib Komisaris Park Cheo-won? Saksikan kisah selengkapnya di 1987: When the Day Comes, eksklusif di Vision+.

