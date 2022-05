JAKARTA - Jessica Nathania mengawali karier ketika mengikuti ajang Star Voices Asia. Ia kemudian bertemu dengan Rio Febrian yang kemudian memproduksi single pertamanya, Say What You Want pada tahun 2014.

Kemudian Jessica memutuskan untuk melanjutkan pendidikan dan karir musiknya di Boston, Massachusetts pada tahun 2015. Jessica juga berkuliah di Berklee College of Music yang bergengsi dengan Penghargaan Beasiswa Tur Asia, dan kemudian lulus pada tahun 2018 dengan gelar Sarjana Summa Cum Laude dalam Penulisan Lagu.

“Boston adalah salah satu kota di Amerika yang terkenal dengan perkembangan industri musiknya. Dan memang dari dulu saya berangan-angan untuk bisa sekolah di Berklee College of Music serta meneruskan studi saya di jurusan musik, lebih tepatnya Songwriting. Setelah lulus, banyak kesempatan performing dan tawaran kerja yang lumayan menarik jadi saya putuskan untuk berkarir di sini. Bersyukur banget bisa mendapat support dari banyak orang dan bisa terus meniti karir walaupun jauh dari tanah air,” jelas Jessica.

Jessica kini tampil tidak hanya sebatas festival, dan saluran radio, tv di seluruh Massachusetts dan New York, tetapi juga termasuk Sofar Sounds Boston dan New York, Rough Sweater Radio, AM Garden Show, dan bahkan diundang untuk tampil di Markas Besar PBB di Kota New York.

Pada tahun 2017 ia merilis Solitude sebagai kolaborasi dengan CHLMTE, produser yang berbasis di Atlanta. Setahun kemudian Jessica merilis EP debutnya bertajuk, Fragile bersama dengan single Valentine yang menampilkan musisi dan rapper Michael Hung.

Kini ia berkolaborasi dengan Sidney Mohede dan Art of Worship dalam sebuah lagu original berjudul Engkau Baik. Ini adalah kolaborasi global yang dilakukan dari jarak jauh dengan menampilkan musisi dari seluruh dunia – termasuk produser/arranger/keyboardist Yaahn Hunter Jr di Los Angeles (California), The Budapest String Orchestra di Hongaria, Sidney Mohede di Indonesia, dan Jessica Nathania di Boston (Massachusetts).

Jessica juga berkesempatan berkolaborasi dengan penyanyi/penulis lagu Singapura Bitty, dalam lagunya yang berjudul (We Used To Be) S O C L O S E”. Ini juga dilakukan dari jarak jauh, dengan Jessica di Boston dan Bitty di Singapura, mereka menggunakan piranti Zoom untuk mengerjakan lagu dan produksi bersama. Lagu ini telah tersedia di semua platform streaming. “Album debut yang akan dirilis menampilkan dulu single Thank You. Di sini saya bekerja sama dengan produser yang berbasis di Jepang Yoshi Kodate. Thank You menonjolkan gaya penulisan lagu yang unik dan penuh perasaan, dengan vokal Pop/R&B yang segar berpadu secara harmonis dengan aransemen upbeat dan groovy,” beber Jessica. Lagu ini dibuat dengan atmosfer yang menyenangkan dan ceria namun dewasa dan jujur ​​. Semoga single barunya ini akan menandai babak baru dalam perjalanan musik Jessica dan debut album sebagai comeback-nya. “Bagi saya, album ini akan menjadi sebuah bukti fisik hasil jerih payah dari semua musisi yang terlibat dan akan sangat saya banggakan. Album ini juga mengilustrasikan perkembangan diri dan perjalanan karir saya selama ini. Semoga debut album saya bisa menyentuh hati para pendengar dan bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang,” tutupnya.