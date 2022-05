JAKARTA - Podcast Deddy Corbuzier yang menghadirkan Ragil Mahardika dan pasangan sejenisnya, Fred sebagai bintang tamu menuai protes keras publik. Tagar ‘UnsubscribePodcastCorbuzier’ pun viral di Twitter.

Setidaknya, ada lebih dari 9.000 cuitan yang membahas tentang tagar tersebut dan menempati peringkat pertama daftar Trending Topic Twitter Indonesia, pada Senin (9/5/2022) malam.

Tagar itu merupakan imbauan bagi warganet untuk berhenti mengikuti channel YouTube yang kesohor dengan podcast ‘Close The Door’ tersebut. “Not for smart people, but sesat people. #UnsubscribePodcastCorbuzier,” ujar seorang warganet.

Seorang pengguna Twitter menuliskan, “Say no to LGBT dan orientasi seksual menyimpang lainnya.” Lainnya mengatakan, “Nyari cuan dengan jualan LGBT?? Stupid podcast ever!”

BACA JUGA: Imbas Konten LGBT, Deddy Corbuzier Kehilangan 8 Juta Follower di Instagram

“Konten yang katanya untuk smart people? Are you lost your mind cuma gara-gara mengejar adsense doang?,” kata @**met13 lengkap dengan gambar tangkapan layar beberapa konten sejenis di podcast Deddy Corbuzier. Akibat konten LGBT tersebut, Deddy Corbuzier bahkan sampai kehilangan sekitar 8 juta pengikutnya di Instagram. Jika warganet melakukan hal serupa di YouTube bukan tidak mungkin jumlah subscriber yang saat ini berada di angka 18,7 juta juga melorot.* BACA JUGA:Alasan Ingrid Kansil Kepincut Syarief Hasan, Duda 3 Anak yang Lebih Tua 23 Tahun darinya