JAKARTA- Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky belakangan memang menjadi sorotan di tengah invansi Rusia ke negaranya. Dia diketahui pernah menjadi pengisi suara film kartun anak-anak.

Volodymyr Zelensky mengisi suara film kartun hits Paddington (2014) dan Paddington 2 (2014) versi Ukraina. Produser Paddington StudioCanal kini telah mengkonfirmasi berita ini kepada The Hollywood Reporter.

Meskipun gagasan tentang seorang pemimpin dunia yang menyuarakan beruang Peru yang menyukai selai jeruk mungkin tampak sebagai proposisi yang liar, mengingat Zelensky naik ke tampuk kekuasaan, itu mungkin tidak terlalu aneh.

Sebelum menjadi presiden, Zelensky adalah salah satu komedian paling populer dan sukses di Ukraina dan bintang beberapa film dan serial TV. Dia pernah memprouksi serial komedi satir, Servant of the People.

Dia berperan sebagai guru sekolah yang secara tidak sengaja menjadi presiden Ukraina setelah video dia mengomel menentang korupsi menjadi viral.

Partai politik akar rumput Zelensky, juga disebut Servant of the People, diluncurkan di belakang kesuksesan acara tersebut. Di sisi lain beberapa film layar lebar yang pernah dibitanginya di antaranya: Love in the Big City ( 2009) dan Office Romance Our Time (2011).

(nit)