JAKARTA - Yudis Dwiko telah malang melintang sebagai komposer lagu. Kini ia berani unjuk gigi untuk tampil sebagai penyanyi.

Kali ini, ia featuring bersama Nineteen menghadirkan single Reason. Sketsa romantik dihadirkan dalam single ini. Reason yang mengusung warna pop ballad bernuansa R&B itu disenandungkan oleh dua generasi yang berbeda.

Nineteen yang sedang menapaki karier sebagai rapper dan penyanyi, mewakili musik generasi zaman sekarang, sedangkan Yudis Dwiko adalah musisi dan pengarang lagu dari generasi-generasi sebelumnya.

Meski begitu, racikan musik beda generasi ini tetap terasa padu, itu karena Cevin berasal dari generasi musik remaja kiwari, sementara Yudis Dwiko tetap mengakomodir gaya musik milenial dengan menghadirkan unsur modern seperti sentuhan synthesizers maupun beat drums dalam aransemen musiknya.

"Yang jelas, Sebagai seorang musisi dan aranjer musik, saya harus selalu belajar hal baru dan mengamati perkembangan musik kekinian," ujar Yudis.

Kendati musik kekinian terasa begitu kental dalam Reason" nyatanya aransemen single ini tak menanggalkan cita rasa klasik. Itulah yang membuat lagu ini akhirnya memiliki keunikan karena memiliki intro yang tak biasa untuk sebuah lagu pop ballad bernuansa R&B.

Pasalnya intro Reason diramu Yudis dengan alunan distorsi gitar sebagai tema dan elemen yang menguatkan karakter lagu. Memang tak mengentak, namun mengalun lembut.

Di satu sisi, eksekusi vokal Cevin juga sangat berperan sehingga Reason terasa dipenuhi atmosfer musik generasi Z atau milenial.

REASON (Lirik)

Pun cepat tenggelam

Saat disini kita baru memulai

Bahasan tentang harimu

Adakah kabar baik yang harus ku tahu

Dan mungkin terus berubah

Tapi menghilang pun aku tak mampu

Hanya butuh suara mu

Memanggil namaku

Chorus:

It's the reason that I'm calling

Until our battery runs out

Until our voice weaken

And the world can lock us down

But let it be

It's the reason that I'm calling

Until our battery runs out

And we will be falling

To the silence of the midnight star

And when the morning shines

I'll always be by your side

RAP

still can't believe it's our faith

Locking us down

They won't let me in, I got stuck in the front gate.

I'm missing our moment,

Alone together with phones on vibrate

Now I can't even hold you

But trust me cause I'll wait

Even if it takes lifetime

Maybe end up just in our mind

Maybe it'll end tonight

And wake up tomorrow like everything's all fine

But I know it meant to be like this

I know you're tired and I know you're frighten

Baby just pick up the phone when I'm calling to the night full of star we both falling

Dunia semakin tua

Yang dulu bersahabat

Sekarang tak ramah

Dan jarak antara Kita

Semakin jauh dan tak lagi sama

Dan mungkin terus berubah

Tapi menghilang pun aku tak mampu

Hanya butuh suara mu

Memanggil namaku

Bridge

Walau pun tiada berjumpa

Tak bisa ku menyentuh wajah

Baby don't worry I will always be right here