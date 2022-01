LOS ANGELES- Bintang To All The Boys I've Loved Before, Lana Condor akhirnya resmi dilamar sang kekasih, Anthony De La Torre. Mereka resmi bertunangan setelah 6 tahun berkencan.

Kabar bahagia tersebut diumumkan langsung oleh Lana Condor melalui Instagram pribadinya. Dia membagikan foto bersama kekasihnya dan juga cincin di jari manis yang dibuat oleh perancang asal Vietnam.

“Mengatakan iya adalah keputusan terindah yang pernah aku buat. Aku menganggap diriku sebagai wanita paling beruntung yang hidup di lingkunganmu. Selain dari Ayahku, tanpa ragu, kamu adalah pria terhebat di dunia,” tulis Lana Condor di Instagram, dikutip Senin (31/1/2022).

Lana Condor juga mengaku sudah tak sabar menjadi istri Anthony. Dia kemudian menunjukan cintanya kepada tunangannya itu.

"Aku mencintaimu satu juta kali lipat,” katanya.

Kabar tersebut juga disambut hangat oleh lawan mainnya Noah Centineo, yang memerankan Peter Kavinsky. Dia tampak kaget dengan kabar tersebut dan mengucapkan selamat untuk sang aktris.

Penulis trilogi To All the Boys Jenny Han juga mengatakan, “Aku sangat sangat bahagia untuk kalian. Hatiku seperti meledak! Selamant!!!” tulisnya lengkap dengan emoji hati. Sedangkan Joey King, juga menambahkan “Selamat.”

