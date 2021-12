JAKARTA- Memasuki akhir tahun 2021, MNCTV konsisten menyajikan tayangan yang menghibur. Kali ini MNCTV akan menyajikan film-film blockbuster korea yang di perankan oleh bintang-bitang ternama seperti Lee Byung-hun, Jung Woo-sung, Yoo Seung-ho, Cho Jae-Hyun dan masih banyak bintang korea lainnya.

Dimulai dengan film Roaring Current. Film ini mengisahkan tentang seorang laksamana Korea bernama Yi Sun Sin yang berperang melawan pasukan Jepang pada masa Dinasti Joseon. Pasukan Joseon dibawah pimpinan Yi Sun Sin hanya memiliki 13 kapal saja dan pertempuran ini sejak awal telah dinilai sangat mustahil dan tak ada harapan untuk dimenangkan oleh mereka.

Sementara pasukan Jepang akan datang dengan ratusan kapal yang jauh berbeda dengan mereka. Dengan kecerdikannya, Yi Sun Sin berusaha menyusun strategi perang agar dapat memenangkan pertempuran itu. Peperangan pun terjadi.

Pasukan Jepang terlihat sangat banyak dan kuat. Namun dengan tekad semangat dan pantang menyerahnya, Laksamana Yi Sun Sin mengatur segela bentuk strategi hingga akhirnya, dengan pasukan seadanya, Laksamana Yi Sun Sing berhasil mengalahkan pasukan Jepang. Pasukan Jepang pun pergi dari laut Cina Selatan. Laksamana Yi Sun Sing berhasil memenangkan peperangan.

Lalu blockbuster ke dua The Good, the Bad, the Weird. Di tahun 1939, padang gurun Manchuria beberapa bulan sebelum Perang Dunia II. Pria yang bernama Park Chang-yi “The Bad” (Lee Byung-hun) yang merupakan seorang bandit dan juga pembunuh bayaran yang diperkerjakan untuk mendapati peta harta kartun dari seorang pejabat dari Jepang yang berpergian menggunakan kereta api.

Akan tetapi sebelum Changyi bisa mendapatkannya, pria lain bernama Yoon Taegoo “the Weird” (Song Kang-hoo) seorang pencuri yang telah mencuri peta tersebut dan dia terjebak dalam penggelinciran kereta Changyi. Hal ini melibatkan pembantaian penjaga Jepang dan juga Manchuria, serta warga sipil. Sementara itu pria yang bernama Park Dowon “The Good” (Jung Woo-sung) yang merupakan seorang pemburu bayaran yang bermata elang, hadir di tempat kejadian untuk dapat mengklaim hadiah itu terhadap Changyi. Sementara Taegoo lolos, menghindari pengejarnya Changyi dan Dowon.

Kemudian film “Seondal: The Man Who Sells the River" merupakan sebuah film yang disutradarai oleh Park Dae-min. Film ini diperankan di antaranya oleh Yoo Seung-ho, Cho Jae-Hyun, Jun Suk-ho, dan Ko Chang-Seok. "Seondal: The Man Who Sells the River" menceritakan tentang Kim In Hong(Yoo Seung-ho), seorang penipu yang pintar, berani dan berpenampilan baik.

Dalam melakukan penipuan Kim In Hong bekerja sama dengan Bo Won dan juga Gyoen I. Tiga orang lelaki ini membentuk sebuah komplotan penipu profesional demi mencari nafkah untuk bertahan hidup. Suatu saat Kim In Hong dan Bo Won menjalankan aksinya mereka mencuri tembakau sebagai barang mewah saat itu. Sayangnya aksi mereka kali gagal karena adanya pengkhianatan sehingga sempat disergap pihak kepolisian.

Kemudian film blockbuster Korea terakhir yakni The King’s Case Note, berlatar belakang di Korea selama Dinasti Joseon, film ini diawali dengan Yiseo (Ahn Jae-hong) mempraktikkan salamnya pada Raja, saat dia memulai karirnya hari ini sebagai penulis sejarah. Yiseo pintar, pandai namun agak kutu buku di dalam pergaulan. Dia segera bertemu dengan King Yejong (Lee Sun-kyun) yang merupakan seorang pemimpin cerdas dan juga karismatik dengan selera humor tinggi dan pengetahuan mengenai sains.

Jangan lupa saksikan seluruh rangkaian Film Blockbuster Spesial Korea pukul 23.00 wib mulai dari 30 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022 hanya di MNCTV Selalu di hati.