JAKARTA - Artis Cornelia Agatha tengah berbahagia. Pasalnya, aktris Si Doel The Movie ini baru saja dilantik sebagai Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, Provinsi DKI Jakarta.

Hal ini diketahui dari unggahan Instagram @teamsaraah. Cornelia tampak menggenggam buket bunga saat berfoto dengan Arist Merdeka Sirait Ketua Komnas Perlindungan Anak.

"Congratulation kak Cornelia Agatha, we proud of you (kami bangga denganmu). Hari ini pelantikan Cornelia Agatha sebagai ketua komnas perlindungan anak se-DKI Jakarta," tulis akun tersebut, dikutip pada Kamis (23/12/2021).

Unggahan tersebut kemudian menuai beragam komentar dari netizen Banyak yang mengucapkan selamat kepada perempuan yang akrab disapa Lia itu karena terpilih sebagai Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Provinsi DKI Jakarta.

"Selamat ya kakak. Keren," komentar netizen.

"Wow keren. Selamat ya Cornelia Agatha," ucap netizen lain.

Cornelia melalui akun Instagram pribadinya @perempuanpanggung juga turut membubuhkan komentarnya di unggahan tersebut. Dia mengucapkan terima kasih dan meminta doa untuk mengemban tugas barunya itu.

"Terima kasih. Mohon doa dan supportnya," tulis Cornelia dilengkapi dengan emoji hati.

