JAKARTA- Program pagi 88,4 FM Global Radio Jakarta yaitu, SPADA (Siaran Pagi Aji Sabha Dan Aishalahtiba) berkesempatan buat ngobrol bareng solois viral asal Amerika Serikat, Vaultboy yang baru merilis single-nya Rocket Science.

Lagu Rocket Science ternyata merupakan curahan hati dari Vaultboy mengenai pengalaman percintaannya dengan seorang perempuan. Penyanyi asal Amerika Serikat tersebut menceritakan masa-masa pendekatannya dengan seorang perempuan yang dia sukai.

BACA JUGA:

- Rizki DA dan Nadya Mustika Rahayu Resmi Bercerai

- Ungkap Fakta di Balik Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di NTT, Keluarga Alm. Astri Manafe Hadir di Hotman Paris Show, Malam Ini

Menurut dia, seharusnya masa pendekatan itu tidak perlu dibuat ribet. "I was in the 'talking stage' with this girl who I really liked but it felt extremely difficult to shoot my shot: a feeling most people have felt. I wrote 'Rocket Science' to tell that story, my story, about knowing you both have feelings for each other, and saying 'what the hell, let’s do this!' After all, it’s not rocket science," ujar Vaultboy.

Ternyata, saat ngobrol bareng Aji Sabha dan Aisha Lahtiba terungkap fakta baru tentang kehidupan percintaan dari Vaultboy, kalau dia sudah menjomblo kurang lebih selama 6 tahun.

Tapi, penyanyi yang namanya diambil dari video game itu mengatakan kalau selama masa jomlonya dia juga tetap membuat karya baru terus-menerus, salah satu contohnya yaitu lagu hits miliknya Everything Sucks, Aftermath, dan single barunya Rocket Science. Pada akhir interview, Vaultboy sempat menyanyikan lagu hits yang sempat viral miliknya yaitu Everything Sucks. Aji Sabha dan Aisha Lahtiba sangat menikmati performance tersebut. “Wah akhirnya dengar lagu ini dinyanyiin langsung” tambah Aji Sabha, penyiar SPADA. SPADA (Siaran Pagi Aji Sabha Dan Aisha Lahtiba) adalah program prime time dari 88,4 FM Global Radio Jakarta, disiarkan setiap hari Senin-Jumat pagi dari jam 06.00 – 10.00. Program ini sering kali mengundang musisi, artis, seniman, komunitas unik, dan public figure, dari dalam negeri maupun internasional untuk membahas karya, aktivitas dan keseharian mereka. Keseruan interview lengkap SPADA bersama Vaultboy bisa langsung ditonton di channel YouTube Global Radio 88.4 FM Jakarta.