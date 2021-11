LOS ANGELES - Film Dune kembali mendominasi box office Amerika Utara dengan pendapatan mencapai USD15,5 juta atau setara Rp220 miliar, sepanjang 29-31 Oktober 2021. Ini menjadi minggu kedua film tersebut berada di puncak box office.

Dengan hasil tersebut, maka dalam 2 minggu pemutarannya maka Dune berhasil meraup pendapatan total sebesar USD69,4 juta atau setara Rp986 miliar. Dari angka itu, IMAX menyumbang penghasilan sebesar USD17 juta (Rp241 miliar).

Angka tersebut memegang komposisi sebesar 24 persen dari pendapatan domestik Dune. Pada akhir pekan lalu, IMAX menyumbang USD4,35 juta atau setara Rp61 miliar di Amerika Utara.

Meski masih betah di puncak box office, namun film itu mengalami penurunan pendapatan hingga 62 persen, setelah Dune debut di HBO Max. Sementara itu, posisi kedua box office Amerika Utara diisi oleh Halloween Kills yang membukukan pendapatan sebesar USD 8,5 juta (Rp120 miliar).

Sedangkan No Time to Die berada di peringkat ketiga dengan pendapatan mencapai USD7,8 juta (Rp110 miliar). Film superhero Venom: Let There Be Carnage harus puas berada di posisi kelima dengan penghasilan USD5,75 juta atau sekitar Rp81 miliar.

Di pasar global, film yang dibintangi aktor Timothee Chalamet itu sejauh ini sudah mengumpulkan total keuntungan senilai USD292 juta atau setara Rp4,1 triliun. Rencananya, sutradara Denis Villeneuve akan merilis Dune Part 2, pada 2023.*

