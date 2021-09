JAKARTA - Jagat maya dibuat heboh oleh aksi grup band asal Inggris, Coldplay. Mereka me-mention Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) di akun Twitter miliknya.

@jokowi, will you join @bankimooncentre and a coalition of Indonesian climate advocates at #GlobalCitizenLive to make a commitment to the planet? Where you lead, others will follow. ("@jokowi maukah Anda bergabung dengan @bankimooncentre dan koalisi pendukung iklim Indonesia di #GlobalCitizenLive untuk membuat komitmen terhadap planet ini? Ke mana Anda memimpin, orang lain akan mengikuti)," tulis pesan Coldplay di Twitternya.

Melansir dari laman globalcitizen.org, acara Global Citizen Live merupakan kegiatan tahunan mengatasi isu global. Dan pada kesempatan kali ini, organisasi ini akan mengambil tema Rencana Perbaikan untuk Dunia yang fokusnya pada Covid-19, mengakhiri krisis kelaparan, memperbaiki pembelajaran, melindungi bumi dan mengadvokasi kesetaraan untuk semua.

Sementara itu, organisasi ini nyatanya didirikan oleh Ban Ki-moon, Sekretaris Jenderal PBB periode 2007-2016 dan Heinz Fischer, Presiden Austria 2004-2016.

Acara yang akan digelar pada 25 September 2021 mendatang itu akan diisi oleh para musisi pesohor seperti halnya, Coldplay, Ed Sheeran, Black Eyed Peas, BTS, Adam Lambert, dan Elton John.

Netizen dari Indonesia pun ramai dengan memberikan komentar mereka. Bahkan, tak sedikit yang mendukung agar Indonesia bisa ikut berpartisipasi acara tersebut. "Saya ikut dukung aksi ini pak presiden. Selamatkan HUTAN BORNEO pak presiden, kembali jadikan INDONESIA PARU-PARU Dunia seperti dulu, @jokowi," tulis akun @syam*** "Emang band favoritos sejak smp ga kaleng-kaleng, ngajakinnya yg positif2, jadi brand ambassador soal iklim, nambah keren aja nih Coldplay," tulis akun @rahm***