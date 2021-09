JAKARTA – Michael Constantine, aktor Hollywood pemenang Emmy Award yang juga tenar berkat perannya di film My Big Fat Greek Wedding, telah meninggal dunia pada usia 94 tahun. Michael berpulang pada tanggal 31 Agustus lalu di kediamannya di Reading, Pennsylvania, karena usia tua.

Michael adalah putra dari imigran asal Yunani yang memulai kariernya dalam industri seni peran lewat panggung-panggung Broadway pada tahun 50-an dan 60-an. Beberapa pertunjukan yang pernah Ia bintangi sebelum mencapai kesuksesan adalah Arturo Ui, The Miracle Worker, dan Inherit the Wind.

Setelah puas di Broadway, Michael debut di layar lebar lewat film The Last Mile bersama Mickey Rooney, dan kemudian melanjutkan karirnya dalam film-film The Hustler, Don’t Drink the Water, Prancer, The Reivers, My Life, dan The Juror. Selain itu, Michael Constantine juga sempat berperan di berbagai serial televisi seperti My Favorite Martian, The Twilight Zone, The Fugitive, MacGyver, dan Murder She Wrote, dilansir dari ABC News, Jumat (10/9/2021).

Karirnya di televisi pun sempat memberi buah yang manis pada Michael. Berkat perannya sebagai kepala sekolah di sebuah SMA Los Angeles dalam serial Room 222, Michael berhasil meraih penghargaan di ajang Emmy Awards dalam kategori Aktor Pendukung Terbaik pada tahun 1970 silam.

Di luar itu semua, Michael menjadi benar-benar tenar di Hollywood berkat film My Big Fat Greek Wedding yang mengisahkan tentang perempuan Yunani-Amerika kelas menengah yang jatuh cinta dengan pria kulit putih kaya beragama Kristen. Sukses berperan sebagai Gus sang ayah pengantin perempuan, Michael pun turut membintangi spin-off yang berjudul My Big Fat Greek Life dan sekuel filmnya yang berjudul My Big Fat Greek Wedding 2.

Film tahun 2002 itu berhasil menjadi film komedi romantis terlaris dan meraup penghasilan sebesar USD 241,4 juta atau sekitar Rp3,4 triliun di box office domestik. Diadaptasi dari naskah drama tunggal milik Nia Vardalos yang diproduseri oleh Tom Hanks dan Rita Wilson, film ini memiliki budget sebesar USD 5 juta alias Rp71 miliar saja. Kini, kepergian Michael pun menyisakan sebuah jurang mendalam di hati para rekan-rekannya di Hollywood. Salah satu aktor yang merasa sangat kehilangan adalah Nia Vardalos, rekan mainnya di My Big Fat Greek Wedding. “Akting bersamanya sangat penuh cinta dan kebahagiaan. Aku akan terus kenang pria ini yang berhasil membawa tokoh Gus menjadi hidup. Ia memberiku banyak alasan untuk tertawa, dan Ia akhirnya bisa beristirahat sekarang,” tutur Nia lewat Twitter.