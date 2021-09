LUNA Maya dapat hadiah sepasang anting berlian dari Dimas Beck. Bahkan Dimas Beck mengirimnya New York, Amerika Serikat.

Padahal Luna Maya sedang berada di New York. Namun ia bisa mendapatkan paket misterius ini.

“Baru dapet kiriman, gak tau nih dari siapa,” kata @lunamaya, Instagram, dikutip Kamis (9/9/2021).

Dia terkejut ketika membuka paket itu yang ternyata isinya sepasang anting berlian mewah. Bahkan mantan Ariel NOAH ini tidak percaya bahwa paketan ini bisa sampai ke tangannya yang sedang berada di Amerika.

“Ya Tuhan, nyampe New York. Easy peassyyy? Enggak ada namanya lagi. Oh my god, anting say, diamond,” ucap Luna.

Akhirnya Luna Maya mengetahui siapa pengirim hadiah berlian tersebut. Dimas Beck juga membuat secarik surat untuk Luna Maya didalam paketnya. “Love you! The best ever! Gemessssss thank you love,” tulis Luna. Luna Maya pun langsung mencoba anting berlian pemberian Dimas Beck. Wanita ini sangat senang dengan kejutan yang diberikan Dimas Beck.