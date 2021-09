SINOPSIS Warning: Do Not Play mengisahkan seorang sutradara wanita bernama Mi Jung (Seo Ye Ji), yang kehabisan ide saat ingin menggarap film horor. Dirilis 2019, Warning: Do Not Play merupakan film horor atau misteri yang berasal dari Korea Selatan.

Disutradarai oleh Kim Jin-won, film berdurasi 86 menit ini dibintangi oleh Seo Yea-ji, Jin Seon-kyu hingga Kim Bo-ra.

Warning: Do Not Play, dalam ceritanya mengisahkan seorang sutradara film horor yang punya obsesi besar. Bahkan di film ini dikisahkan hanya diberi waktu selama 2 bulan untuk bisa menyelesaikan naskah film dengan matang.

Sinopsis Warning: Do Not Play. (Foto: Hancinema)

Hingga suatu saat ia bertemu dengan juniornya, Kim Joon Seo (Ji Yoon Ho). Dalam pertemuan itu, Joon Seo tampak menceritakan sebuah film horor berjudul Warning yang dibuat oleh seorang mahasiswa.

Konon katanya, film tersebut dibuat oleh hantu. Bahkan saking seramnya, saat pemutaran film tersebut ada penonton yang pingsan dan meninggal dunia lantaran mengalami serangan jantung.

Para kru dalam film tersebut juga diketahui meninggal dunia. Namun, hanya tersisa satu orang yang hingga kini masih hidup, yakni sang sutradara. Akan tetapi, sang sutradara tak pernah mengaku bahwa dirinya telah membuat film tersebut. Penasaran dengan film itu, Mi Jung pun mencoba mencari tahu. Ia bahkan berhasil bertemu dengan Jae Hyun (Jin Seon Kyu) yang merupakan sutradara dari film tersebut. Saat bertemu dengan Jae Hyun, Mi Jung justru mendapat peringatan keras. Ia meminta agar Mi Jung untuk mencari tahu film tersebut. Rasa penasaran dan juga obsesi Mi Jung yang besar membuatnya mengabaikan peringatan dari Jae Hyun. Ia justru nekad mencari tahu tentang film tersebut, hingga menemukan kasus-kasus yang aneh serta mengerikan. Sebelumnya, Mi Jung memang kerap dihantui oleh mimpi-mimpi buruk. Di awal cerita, Mi Jung bahkan sempat terbangun dalam keadaan bioskop yang sepi, gelap gulita, dan hanya ada dirinya di sana. Panik, ia pun langsung keluar dari bioskop dengan terburu-buru. Saat menyalakan ponsel untuk membantu pencahayaan, Mi Jung justru menemukan sesuatu yang mengerikan. Bukannya berlari, ia justru mengabadikan hal menyeramkan itu di ponselnya. Sambil berlari, ia berusaha untuk keluar dari gedung bioskop menuju ke parkiran. Namun, satu persatu lampu di parkiran mati secara tiba-tiba. Apakah Mi Jung akan berhasil menghadapi segala teror dari film tersebut? Atau justru dirinya juga akan ikut mati seperti para penonton sebelumnya?