JAKARTA- Marshanda baru saja merayakan ulang tahun ke-32 pada 10 Agustus 2021. Bintang sinetron Bidadari itu pun mengunggah momen bahagianya tersebut di Instagram baru-baru ini.

Marshanda terlihat membagikan fotonya bersama dengan sang anak, Sienna Kasyafani.Terlihat juga mantan suaminya, Ben Kasyafani dan sang istri dan Nesyana Ayu Nabila dalam foto tersebut.

"This birthday is wonderful. This life is beautiful! (Ulang tahun ini luar biasa. Hidup ini indah)," tulis Marshanda pada keterangan foto di Instagram, Selasa (10/8/2021).

Tak berhenti sampai disitu, Marshanda juga membagikan foto bersama sang ibunda Riyanti Sofyan dan sang adik, Alyssa. Terlihat juga Sienna pada foto tersebut.

"Love of my life (cinta dari hidupku)," imbuh Marshanda.

Unggahan Marshanda pun menuai beragam komentar dari netizen. Dia juga mendapatkan banyak ucapan dari teman-teman artisnya.. "Ca happy birthday, Wish you all the best," tulis Alice Norin. "Happy Birthday ca," kata Tsania Marwa. Tak sedikit juga netizen yang memuji keakraban Marshanda dan keluarga Ben Kasyafani yang terlihat akur. "Suka bangat sama keluarga ini, tetap aku dan menjadikan keluarga baru lagi," tulis netizen. "Masya Allah, adem banget ngeliat kalian," sahut yang lain. (nit)