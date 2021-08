JAKARTA - Marsha Risdasari adalah seorang artis, sekaligus pembawa acara asal Indonesia. Perempuan kelahiran 1998 ini pertama kali mengawali karirnya sebagai koki cilik ketika berumur 11 tahun. Di program Live Chat Plus RCTI+ berkesempatan mengobrol dengan Marsha tentang kesibukannya selain syuting di sinetron Amanah Wali 5. Penasaran?

Team Live Chat Plus menanyakan hobi lain yang bisa Marsha lakukan ketika tidak sedang syuting. "Aku hobi masak sih." Jawab Marsha. "Oh berarti kamu jago masak, ya? Semacam ahli gitu, mantan kok cilik kan?" Timpal tim Live Chat Plus.

Sembari tertawa, Marsha tidak bisa mengiyakan pernyataan itu. "Aku nggak tau sih jago atau enggak, tapi orang rumah kebetulan suka sama masakan aku. Aku juga kalau lagi nggak syuting, ya kerjaannya liatin kulkas, mau masak apa hari ini? Gitu.." Jelas Marsha dengan senyuman cerita.

Marsha juga bercerita jika style masaknya baru-baru ini jadi mengikuti kiblat Korea. "Gara-gara sering nonton drakor, aku jadi suka coba-coba masak masakan Korea gitu. Kayak Ramyeon." Tambahnya. Saksikan obrolan lengkapnya di Live Chat Plus eksklusif di RCTI+ .

