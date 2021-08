JESSICA Iskandar dan Vincent Verhaag kembali pamer kemesraan. Di pantai, Jessica Iskandar merangkul sambil pegang kepala teman lelakinya itu.

Jedar pun nampak nyaman bersama Vincent Verhaag. Dia pun tampil seksi berbikini merah, walau sengaja menutupi bagian tubuhnya di punggung Vincent.

"๐Ÿค," tulis Vincent.

ย

Vincent pun suka dengan momen ini. Mereka pun didoakan berjodoh oleh netizen.

Baca Juga:ย Jessica Iskandar Kena Nyinyir Netizen, Dituding Tampil Tanpa Bra

Namun ada saja yang gagal fokus melihat pose mesra mereka berdua. Duh apa ya?

"Ya allah smg ini jodoh jedarr ,,," kata yopy***.

"The best couple in the world๐Ÿ”ฅ๐Ÿ™Œโค๏ธ," imbuh atuj***.

"Romantis๐Ÿ™Œ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ˜ข๐Ÿ˜ฎ๐Ÿ˜ฎ๐Ÿ˜," tambah fauz***.

"Gagal fokus dengan kaki @inijedar dibawah celana @v.andrianto ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚," ujar lenny***.