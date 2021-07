WULAN Guritno masih berduka usai neneknya meninggal dunia. Artis 40 tahun ini pun menuliskan surat cinta untuk nenek yang telah tiada.

Nenek Wulan Guritno meninggal dunia pada Sabtu 17 Juli 2021. Wulan sangat sedih karena neneknya ini menjadi orang yang paling berharga untuknya.

Di Instagram wulanguritno, sang artis menuliskan surat cinta untuk sang nenek. Berikut isi surat cinta itu, sangat menyentuh hati.

"Sri Arimbi

hei ratu ku cantik ku cinta ku

eyang ku, juga ibu yg membesarkan ku

nama ku pun engkau yang berikan "Sri Wulandari"

aku melepasmu dengan ikhlas

karena aku menyaksikan bagaimana kau menjalani hidup

insyaallah membuat jalan mu lapang

dan terang menuju nya

dan di beri tempat terindah bersama nya

perempuan perkasa ku by all meaning,

terima kasih atas segala yang kau tanamkan ,perempuan mandiri ,"pintar", berprestasi ,kuat & tangguh.. jangan lupa selalu "tampil" terbaikmu ,harus selalu olahraga dan makan yang sehat ,selalu menjaga diri karena itu asset untuk anak cucu mu, asset untuk bisa kreatif dan sukses.

dan yang utama yang kau tanamkan apa yang kau dapat, bukan milikmu sendiri,

karena kadang jiwa ragamu adalah wakil untuk manusia2 lainnya

may your legacy continues

now you may rest in peace and love

my beautiful soul

bersama eyang kakung kekasih hatimu setelah Allah .. until we meet again..

al-fatihah 🌹."

Dari surat cinta ini, Wulan mencurahkan isi hatinya selama hidup berada di dekat neneknya. Sang nenek nampak mengajarkan Wulan untuk menjadi perempuan mandiri, berprestasi, kuat hingga tangguh.

Selain menuliskan surat cinta, Wulan juga mengunggah potret foto neneknya semasa hidup. Nenek Wulan tampil cantik dengan senyum semringah, memakai kebaya kuno.

