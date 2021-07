SEOUL - Sebagai salah satu agensi terbesar Korea Selatan, SM Entertainment telah melahirkan banyak artis dari berbagai bidang, mulai dari musik, model, akting, dan lainnya. Kali ini, akan dibahas boyband-boyband bentukan SM Entertainment dari tiap generasi.

Baca Juga:

- NCT Dream Segera Rilis Album Repackage 'Hello Future'

- Penjualan Album Baru EXO Lampaui 1 Juta Kopi, Hanya dalam Sepekan

SM Entertainment selalu berhasil mendebutkan boyband di tiap generasi K-Pop. Dari generasi pertama hingga saat ini, boyband-boyband SM Entertainment selalu diperhitungkan dalam daftar idol K-Pop papan atas Korea.

Siapa saja mereka? Berikut ulasan singkatnya.

1. Shinhwa

Shinhwa menjadi salah satu boyband generasi 1 K-Pop yang dibentuk SM Entertainment. Debut pada 1998, grup pelantun Eusha Eusha itu terdiri dari Eric, Hyesung, Minwoo, Dongwan, Junjin dan Andy. Sejauh ini, Shinhwa menjadi satu-satunya grup K-Pop yang masih diperkuat member asli, tanpa kehilangan satu orang pun, meski sudah berusia 2 dekade dan telah keluar dari SM Entertainment.

2. TVXQ

5 tahun setelah mendebutkan Shinhwa, SM Entertainment melahirkan TVXQ yang terdiri dari Yunho, Junsu, Jaejoong, Changmin, dan Yoochun. Tapi pada 2010, Junsu, Yoochun, dan Jaejoong keluar dari TVXQ dan membentuk JYJ.

Meski hanya tersisa 2 member, TVXQ masih tetap aktif hingga saat ini sebagai duo serta solois. Pada awal 2021, Yunho merilis album solo keduanya yang berjudul NOIR.

3. Super Junior

Super Junior atau Suju merupakan idol grup yang pada 2005. Grup yang awalnya beranggotakan 13 orang ini bahkan dijuluki sebagai king of Hallyu Wave.

Awalnya, Suju debut dengan 12 anggota, yakni Leeteuk, Heechul, Han Geng, Yesung, Kangin, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Siwon, Donghae, Ryeowook dan Kibum. Selang beberapa waktu setelah debut, nama Kyuhyun bergabung menjadi anggota ke-13.

4. SHINee

Debut pada 2008, SHINee yang berisi Onew, Jonghyun, Key, Minho dan Taemin langsung memikat pecinta musik K-Pop dengan lagu Replay mereka. Bahkan mereka sempat menciptakan gaya berbusana yang menjadi ikon fesyen bernama 'Tren SHINee'.

Pada 2017, SHINee kehilangan salah satu membernya, Jonghyun yang tutup usia di umur 27 tahun. Sejak saat itu hingga sekarang, SHINee aktif dengan 4 member.

5. EXO

EXO menjadi satu-satunya boyband SM Entertainment dari generasi 3. Memiliki 4 member asal China, EXO di awal debut terbagi menjadi EXO-M dan EXO-K. Namun sejak 2014, EXO kehilangan 3 member Chinanya, yakni Kris, Luhan, dan Tao.

Sejak debutnya, EXO berhasil meraih hits lewat album-album yang dirilis. Bahkan album ke-5 mereka, Don't Mess Up My Tempo berhasil duduk di posisi 23 Billboard 200 AS, serta laris manis dengan penjualan lebih dari 1,9 kopi.

6. NCT

Debut pada 2016, NCT yang merupakan kepanjangan dari Neo Culture Technology langsung terbagi dalam 3 sub-unit, yakni NCT U, NCT Dream, dan NCT 127. Pada 2019, SM Entertainment melahirkan WayV sebagai unit baru NCT.

NCT U diketahui debut pada April 2016 dengan single berjudul The 7th Sense dan Without You. NCT 127 menyusul pada Juli 2016, dan diikuti NCT Dream pada Agustus 2016 lewat Chewing Gum. Sementara WayV merilis The Vision pada Januari 2019.

NCT Dream terpilih sebagai duta resmi untuk Piala Dunia U-20 FIFA 2017. Lagu yang dirilis pada 15 Maret 2017 untuk acara tersebut berjudul Trigger the Fever.