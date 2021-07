JAKARTA - MJ & The Carousel menangkap kisah romansa anak remaja dalam sebuah lagu berjudul Will You Come. Ditulis dalam bahasa Inggris, lagu tersebut mencoba menghadirkan realita problematika cinta anak remaja.

"Pada single Will You Come, MJ & Carousel merefleksikan kisah romansa sepasang remaja yang sedang dalam penantian," kata MJ dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone.

Dalam menggarap lagu ini, MJ & The Carousel bekerja sama dengan Arya Dei Element, Ryan Ho dan Agnes Galuh. Kemudian berkolaborasi dengan iBeat Lab dan GNP Enterprise.

Dengan harapan berkolaborasi dengan singer songwriter muda ini berniat membidik pasar remaja sebagai target pasar penikmat musiknya, seperti yang sudah dilakukannya di single-single sebelumnya.

"Menunggu dengan tidak pasti sambil berharap pasangan hidupnya datang," jelasnya.

