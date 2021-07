SELEBGRAM JAF atau Jessica Adeola Forrester diciduk karena pesta narkoba. Unggahan di Instagram sebelum tertangkap jadi sorotan.

Jessica menulis caption di postingan terakhir Instagram-nya sebelum diciduk pihak polisi karena kasus narkoba. Tak disangka Mom Influencer ini akhirnya tertangkap pesta narkoba di Bali.

"I give them a taste of their own medicine, then they tell everyone i poisoned them. #truestory (Saya memperlakukan mereka seperti cara mereka bersikap ke saya, tetapi mereka malah bilang kalau saya yang jahat)," tulisnya.

Netizen pun kecewa setelah tahu sang selebgram menyentuh barang haram yang kini ramai jadi pemberitaan. "NGGAK BOSAN-BOSAN NYABU WOEEE," ungkap mif***. "Katanya mau ngebesarin anaknya dan selalu ada untuk gwen apapun yg terjadi ci 😢 tidak sangka," ucap fit***. "Waduh waduhhh curiga lama lama sama mereka yang badan nya ramping ramping 😢," imbuh moo***. "Shocked aku tuhhh liat Jesfor masuk berita penangkapan narkoba 😲😰🤦‍♀️," tutup rib***.