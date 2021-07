JAKARTA – Sutradara kawakan Hollywood, Quentin Tarantino, kini sudah merilis sembilan film yang selalu direspon hangat oleh kritik maupun penggemar. Melalui podcast milik Joe Rogan, dilansir dari Gamespot, Senin (5/7/2021), Quentin mengungkap bahwa film ke-sepuluhnya akan jadi penutup karirnya di dunia film.

Ia menganggap film terakhirnya, Once Upon a Time in Hollywood, adalah karya terbesarnya yang akan sangat pas bila diiringi oleh sebuah epilog, “Once Upon a Time in Hollywood adalah film epik-ku, dan aku tak tahu cerita apa lagi yang ingin kubuat. Aku berpikir akan membuat sebuah film untuk penutup karer,” jelasnya.

“Once Upon a Time in Hollywood adalah puncaknya, dan film apapun yang kulakukan selanjutnya akan jadi sebuah epilog.”

Meski Ia belum tahu pasti cerita apa yang akan jadi film terakhirnya, Ia memperkirakan bahwa film itu adalah Kill Bill ke-tiga, “satu-satunya yang terpikirkan sekarang adalah Kill Bill 3, yang kuanggap bisa kalahkan semua filmku sebelumnya.”

Sebagai salah satu sutradara paling narsis di Hollywood, Quentin tak mau menutup karirnya dengan sebuah kegagalan, “kebanyakan sutradara mengakhiri karir mereka dengan film terburuk mereka, seperti yang terjadi pada masa keemasan Hollywood ... maksudku, kebanyakan dari mereka sangat buruk,” kritiknya.

Menurut Quentin, salah satu ide cerita Kill Bill Vol. 3 yang menurutnya paling keren dan masuk akal adalah membawa para karakternya ke masa kini, 20 tahun sejak film Kill Bill Vol. 2, dengan tetap mengajak Uma Thurman sebagai tokoh utama, “di kepalaku, Kill Bill 3 akan mengajak penonton bertemu dengan karakter yang familiar setelah menua 20 tahun; memperlihatkan The Bride dan putrinya setelah hidup damai selama 20 tahun.”

“Lalu, kedamaian itu hancur; The Bride dan putrinya harus kembali beraksi. Akan menyenangkan bila bisa kembali mengajak Uma sebagai The Bride dan memberi peran sang putri kepada Maya Hawke, anak kandungnya sendiri!” ujar Quentin semangat.

