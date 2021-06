SEOUL - Deretan aktor Korea dengan bayaran termahal tahun ini, masih didominasi oleh Kim Soo Hyun. Beberapa tahun terakhir, dia memegang gelar tersebut meski harus rehat dari dunia hiburan karena wajib militer.

Namun, daftar ini juga diisi sederet aktor ternama lainnya. Tak hanya bermodal wajah tampan, para aktor ini juga memiliki akting memukau yang membuat rumah produksi berani membayar mereka dengan angka fantastis.

Inilah lima aktor Korea dengan bayaran termahal seperti dilansir dari Tatler, pada Jumat (25/6/2021).

Kim Soo Hyun

Seperti telah disebutkan di atas, Kim Soo Hyun menempati posisi teratas daftar aktor dengan bayaran termahal pada tahun ini. Setelah menyelesaikan masa wajib militer pada 2019, honornya untuk membintangi sebuah drama terus melambung hingga mencapai Rp8,6 miliar per episode.

Hyun Bin

Aktor tampan satu ini, dibayar sekitar Rp1,6 miliar per episode. Tertinggal jauh dari Kim Soo Hyun, namun nominal tersebut tetap masuk dalam kategori fantastis. Memulai debutnya pada 2003, Hyun Bin telah memenangkan sederet penghargaan, termasuk Aktor Terpopuler di Baeksang Art Awards 2020, lewat drama Crash Landing On You.

So Ji Sub

Di bawah Hyun Bin, ada So Ji Sub dengan bayaran mencapai Rp1,3 miliar per episode. Tentu saja ini merupakan pencapaian besar sang aktor setelah bekerja keras meniti karier sejak tahun 1995.

Nama aktor kelahiran Seoul, 43 tahun silam itu mulai melejit setelah muncul di drama Something Happened in Bali, pada 2004. Sejak itu, dia membintangi banyak drama dan film hits, seperti Master’s Sun, Oh My Venus, hingga My Secret Terrius.

Lee Min Ho

Aktor yang melejit lewat drama Boys Over Flowers ini memiliki bayaran sekitar Rp1,2 miliar untuk bermain di satu episode. Selain honor fantastis, popularitas Lee Min Ho juga tak bisa dianggap remeh. Dia tercatat sebagai aktor dengan pengikut Instagram terbanyak di Korea dengan lebih dari 24,5 juta pengikut.

Song Joong Ki

Meniti karier sejak 2008, Song Joong Ki akhirnya merasakan buah kerja kerasnya. Dia dibayar sebesar Rp981 juta untuk tampil di satu episode sebuah judul drama. Nama Song Joong Ki semakin populer usai membintangi drama Descendants of the Sun pada 2016, dilanjutkan drama terbarunya, Vincenzo.*

