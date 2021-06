KABAR retaknya rumah tangga Celine Evangelista dan Stefan William sudah berembus lama. Bahkan mereka sudah jarang tampil mesra dan baru-baru ini, Celine mengucapkan kalimat perpisahan.

Di laman Instagramnya, Celine mengunggah foto dengan wajah sendu. Lengkap dengan keterangan fotonya yang menyebut bahwa dirinya sedang sakit hati.

Sakit rasanya untuk mengucapkan selamat tinggal pada orang yang kamu cintai.. mengetahui bahwa hidup tidak akan sama tanpa dia."

"Tapi lebih baik menyerah daripada berjuang mengetahui bahwa hanya kamu yang berjuang," tulis Celine.

Dari quotes tersebut, Celine seakan memberi sinyal perpisahan dengan sang suami, Stefan. Ia bahkan mengaku hatinya semakin sakit bak tubuh sedang memeluk kaktus berduri.

"Karena Mencintai seseorang yang tidak membalas cintamu itu seperti memeluk kaktus. semakin erat kau genggam, semakin sakit. #kutipan #kutipan hari ini," lanjutnya.

Membaca keterangan foto yang ditulis Celine, netizen ikut mewek. Sebagian menyayangkan jika hubungan Celine dan Stefan kandas.

"Bidadari tak bersayap," ucap laras**.

"Move on Celine... You Deserved to be happy," kata vita***.

"Kirain udah baikan kek dulu lagi," sahut tya***.

"Mau cerai ya," pungkas dpr**.