JAKARTA - Pada Episode 11 The Penthouse 2 sebelumnya, Logan Lee diceritakan diculik oleh anak buah Joo Dan Tae. Namun, dia berhasil menyelamatkan diri berkat bantuan No Ae Gyo.

Sementara itu, Bae Ro Na melakukan panggilan video dengan Joo Seok Hoon dari rumah sakit. Telepon itu membuat putra Dan Tae tersebut terkejut dan dia bergegas menemuinya di rumah sakit. Ro Na mengaku, menjalani beberapa operasi otak.

Tim medis bahkan mengklaim, sebuah keajaiban Ro Na masih bisa bertahan hidup dan berkomunikasi dengan lancar. Pada pertemuan itu, Ro Na berusaha memberitahukan siapa orang yang mendorongnya jatuh dari tangga.

"Orang yang melakukan ini padaku," katanya yang dipotong Seok Hoon dengan tebakannya. Dengan penuh emosi, dia meninggalkan kamar Ro Na. Di luar ruangan, dia bertemu dengan Ae Gyo, ibu yang sangat dirindukannya.

Bae Ro Na kemudian mengungkapkan, Ae Gyo adalah orang yang telah menyelamatkannya. Di sisi lain, Joo Dan Tae meminta Cheon Seo Jin untuk memberikannya uang sebesar USD50 juta dan menyuruhnya menggadaikan properti serta menjual berliannya.

Jika Seo Jin tidak memberikan permintaannya, maka Dan Tae tidak akan menjamin keselamatan putrinya, Eun Byeol. Keesokan harinya Oh Yoon He bertemu dengan Ae Gyo di kantor untuk menyerahkan surat pembelian lahan miliknya senilai USD50 juta.

Setelah surat tersebut ditandatangani dan dicap oleh petugas, mereka berbicara empat mata. "Tanah itu sangat berarti bagi Soo Ryeon. Dia menjaga anak-anakmu seperti anaknya sendiri selama 17 tahun. Apa yang kau lakukan selagi menirukannya?” ujar Yoon He.

Dia juga mempertanyakan hubungan Ae Gyo dengan Jung Doo Man. Sayang, dia memilih untuk menutup rapat mulutnya. Ae Gyo kemudian menyinggung bagaimana Yoon He tertarik pada Dan Tae karena ia kaya, meski sifatnya tercela. Bahkan, kala itu Yoon He sempat menginginkan griya tawang dan iri pada Soo Ryeon.

Mendengar perkataan Ae Gyo tersebut, Yoon He berlinang air mata dan menyatakan bahwa dia dihukum dengan kejam karena ulah Dan Tae. Bahkan, putri yang sangat disayanginya harus mati tanpa dia bisa melakukan apa-apa.

