SEOUL - BTS masuk dalam nominasi ajang MTV Movie & TV Awards 2021. Pada 7 Mei 2021, ajang awarding tahunan tersebut mengumumkan dua kategori baru pada tahun ini: Best Music Documentary dan Best Musical Moment.

Film dokumenter BTS, Break the Silence: The Movie yang merupakan kisah di balik layar tur dunia ‘Love Yourself: Speak Yourself menjadi nominator dalam kategori Best Music Documentary.

Untuk kategori ini, BTS bersaing dengan sederet musisi besar lainnya, seperti Ariana Grande: Excuse Me, I Love You; Biggie: I Got a Story to Tell; Billie Eilish: The World’s a Little Blurry, dan Demi Lovato: Dancing the Devil.

Musisi lain yang juga masuk dalam nominasi tersebut adalah Shawn Mendes: In Wonder, Taylor Swift: Miss Americana, The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart, dan The New York Times Presents: Framing Britney Spears.

Penggemar dapat memberikan voting untuk dua kategori baru ini (Best Music Documentary dan Best Musical Moment), pada 10 Mei mendatang melalui Insta Story MTV. Voting, menurut Soompi, akan ditutup pada 11 Mei 2021.

Pemenang akan diumumkan pada malam kedua perhelatan MTV Movie & TV Awards: Unscripted yang akan tayang pada 17 Mei 2021, pukul 21.00 ET.*

(SIS)