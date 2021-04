SEOUL - Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan Korea Selatan. Aktris Chun Jung Ha ditemukan meninggal dunia di kediaman pribadinya, pada 27 April silam.

Menurut Yonhap News, sang aktris diduga meninggal dunia lantaran gagal ginjal akibat hipotensi. Dia dikabarkan memang memiliki riwayat tekanan darah rendah.

Sayang, pihak keluarga bintang drama Mouse itu belum merilis pernyataan setelah kematian sang aktris. Pemakaman Chun Jung Ha akan digelar di Ilsan, pada Jumat (30/4/2021), pukul 07.00 KST.

Sang aktris memulai karier aktingnya pada 1990 setelah lulus dari Universitas Hongik. Dia memiliki rekam jejak panjang sebagai aktris musikal dan pernah berlakon dalam Youth Yechan, Grey, Wolf Grows Eyeballs First, hingga Happy Young Day.

Pada 2006, dia kemudian menjajaki layar kaca dengan membintangi drama Coma. Dia hanya mendapat peran pendukung sebagai ibu dari Hye Young yang diperankan Bae So Yeon.

Dia juga mengambil beberapa peran kecil dalam sederet drama populer seperti Mouse, Beyond Evil, Flower of Evil, More Than Friends, dan musim kedua Stranger. Dalam drama Mouse, dia berperan sebagai ibu dari Na Chi Kook, sahabat Jung Ba Reum (Lee Seung Gi).

Chun Jung Ha muncul dalam dua episode Mouse. Sebagai ibu, dia digambarkan setia merawat putranya yang mengalami koma setelah menjadi sasaran pembunuh berantai.*

