SEOUL - Aktor Park Seo Joon akan merayakan anniversary debutnya di dunia hiburan bersama penggemarnya. Awesome ENT mengumumkan, sebagai wujud rasa terima kasih kepada penggemar, dia akan menggelar fanmeeting virtual.

Fanmeeting bertajuk ‘Park Seo Joon, Comma’ itu digelar pada 15 Mei 2021, pukul 17.00 KST. Event tersebut akan disiarkan secara eksklusif lewat KakaoTV untuk penggemar Korea.

Sementara penggemar internasional, menurut Allkpop, bisa menonton fanmeeting itu tak lama setelah siaran langsung berakhir. Melalui acara tersebut, Park Seo Joon akan berbincang dengan penggemarnya.

Akan ada pula penampilan khusus dari aktor Itaewon Class tersebut dan berbagai kegiatan menarik lain yang akan dilakukannya bersama penggemar. Park Seo Joon memulai debutnya di dunia hiburan dengan menjadi model video klip lagu Bang Yong Guk berjudul I Remember.

Dia kemudian melebarkan sayapnya di dunia akting dengan membintangi drama Dream High 2, pada 2012. Dari sini, berbagai peran datang kepadanya, seperti Pots of Gold, One Warm Word, hingga A Witch’s Love.

Pada 2015, popularitas aktor 32 tahun itu melambung ketika membintangi drama Kill Me Heal Me, yang mana dia beradu akting dengan Ji Sung dan Hwang Jung Eum. Di tahun yang sama, dia kembali bertemu Hwang Jung Eum dalam drama She Was Pretty.

Sekitar 2 tahun kemudian, drama Fight for My Way yang dibintanginya bersama Kim Ji Won menuai sukses besar di Korea Selatan. Masih di tahun 2017, dia membintangi film Midnight Runners bersama Kang Ha Neul yang membawanya meraih trofi Aktor Pendatang Baru Terbaik di Grand Bell Awards dan Korean Association of Film Critics Awards.

Tahun lalu, Park Seo Joon membintangi Itaewon Class, salah satu drama tersuksesnya. Dia juga membintangi Dream, film arahan Lee Byeong Heon yang membawanya beradu akting dengan IU.*

